Rožňava prijíma opatrenia pre výskyt žltačky typu A: Dezinfikuje ohniská nákazy a apeluje na zvýšenú hygienu

ROŽŇAVA - Mesto Rožňava v súvislosti s výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA) prijalo viacero opatrení. Zamerané sú najmä na prevenciu, zvýšenie hygieny a dezinfekciu priestorov v lokalitách, kde sa ochorenie v uplynulom období vyskytlo. Uviedol to zástupca primátora mesta Michal Drengubiak.
Samospráva v súvislosti s výskytom žltačky podľa vlastných slov úzko spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave. „Na opatreniach participujú predovšetkým pracovníci odboru sociálnych vecí a bytovej politiky, terénni sociálni pracovníci a pracovníci komunitného centra, v prípade potreby im asistujú príslušníci mestskej polície, miestnej občianskej poriadkovej služby a dobrovoľného hasičského zboru,“ uviedol Drengubiak.
Na mestskom úrade a tiež v príspevkových a rozpočtových organizáciách mesta je zvýšený dôraz na dezinfekciu priestorov. Na zvýšenú hygienu rúk sa dbá i v komunitnom centre, kde sa realizuje aj edukácia detí a dospelých v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia a dôležitosti očkovania. Osobitnú pozornosť samospráva venuje lokalitám s marginalizovanou rómskou komunitou, kde sa prípady žltačky vyskytli.
„Všetky domácnosti v obytných domoch na Čučmianskej ulici číslo 26, 28, 30 a 32 dostali dezinfekčné prostriedky, tuhé mydlá, infoletáky v slovenskom a rómskom jazyku k hepatitíde typu A,“ priblížila vedúca odboru sociálnej politiky a bytovej politiky mesta Katarína Valková s tým, že dezinfekčné prostriedky dostali aj obyvatelia Cintorínskej ulice. Dobrovoľní hasiči zas na Čučmianskej vykonávajú od konca júna pravidelnú dezinfekciu spoločných priestorov v obytných domoch.
Hromadné podujatia pokračujú, platia opatrenia
Výskyt žltačky sa v Rožňave zatiaľ nedotkol organizácie hromadných podujatí. Na futbalovom štadióne sa v piatok koná Medzinárodný Rómsky festival, v sobotu (9. 8.) zas Štrúdľový festival. „Mesto konzultuje prijímanie opatrení s RÚVZ v Rožňave a zaviedlo opatrenia na svojich kultúrnych podujatiach. Organizátori verejných kultúrnych podujatí sa musia riadiť pokynmi RÚVZ Rožňava,“ doplnil zástupca primátora. Samospráva apeluje na obyvateľov, aby dodržiavali usmernenia a odporúčania hygienikov, informácie je možné nájsť na sociálnych sieťach i webe mesta či v mestských novinách.
Prípady žltačky typu A v okrese Rožňava zaznamenali hygienici začiatkom apríla v meste Dobšiná, ďalšie ohnisko sa vyskytlo v júni v obci Kobeliarovo. Koncom júla sa ochorenie vyskytlo aj v Rožňave, a to v severnej časti mesta v lokalite s nízkym hygienickým štandardom bývania.