Žltačka typu A sa v Hurbanove šíri ďalej: V uplynulom týždni pribudli v meste ďalšie prípady

HURBANOVO - V priebehu uplynulého týždňa pribudlo v Hurbanove 13 nových ochorení na vírusovú hepatitídu typu A. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne.
Podľa RÚVZ bolo kumulatívne v meste k 18. augustu 2025 hlásených spolu 81 ochorení v rámci dvoch epidemiologických ohnísk. „V prvom bolo hlásených sedem nových prípadov. Boli evidované v rámci jednej rodiny, ktorej členovia bývajú na 12 rôznych adresách v meste Hurbanovo,“ uviedla Denisa Masárová z komárňanského RÚVZ. Nové ohnisko nákazy sa podľa jej slov vytvorilo v rámci jednej 25-člennej rodiny. V nej je aktuálne šesť ochorení na žltačku typu A.
V súvislosti so šírením infekčného ochorenia v Hurbanove boli v meste prijaté viaceré opatrenia. Hygienici sa snažia lokalizovať ohniská nákazy, vykonáva sa lekársky dohľad a imunizácia nariadená pre všetky kontakty chorých osôb. Realizuje sa tiež ohnisková dezinfekcia spolu s dezinfekciou artézskej studne, ktorú využívajú obyvatelia Hurbanova ako zdroj pitnej vody. „RÚVZ so sídlom v Komárne vzhľadom na zvýšené riziko výskytu vírusovej hepatitídy typu A v meste Hurbanovo naďalej neodporúča organizovanie hromadných podujatí do doby zlepšenia epidemiologickej situácie,“ doplnila Masárová.