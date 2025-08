Na dotovanie cien energií si štát požičiava, raz to bude treba splatiť, odkazuje Danko

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ceny energií pre domácnosti ostanú v rovnakej výške len preto, lebo ich štát dotuje. Na to si však štát peniaze požičiava a jedného dňa to bude treba splatiť. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko to uviedol v pondelok na sociálnej sieti v reakcii na nedeľné vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o cenách energií na budúci rok.

„Videl som video premiéra, ktorý vás ubezpečuje, že ceny energií ostanú v rovnakej výške, ale treba si povedať pravdu, ceny energií sú v rovnakej výške len preto, lebo to štát dotuje. Ako to funguje? Ak platíte za elektrinu 100 eur a mali by ste reálne podľa trhových cien platiť 200, tak štát tých 100 eur navyše dotuje. Bolo by to v poriadku, ak by vám štát pomáhal, ale štát vás klame, pretože tie peniaze si musí požičať. Požičiava si ich za úrok a jedného dňa to splatíme aj s úrokmi a budeme platiť reálne trhové ceny,“ priblížil Danko vo videu na sociálnej sieti.

Premiér v nedeľu uviedol, že ceny energií v roku 2026 by mali ostať pre 90 % domácností nezmenené. Takýto návrh kompenzácií cien plynu a tepla plánuje predložiť koalícii. Upozornil, že štát to bude stáť stovky miliónov eur, ktoré je potrebné pri pokračujúcej konsolidácii nájsť. Fico avizoval, že z toho dôvodu sa začína intenzívne rokovanie s Európskou komisiou (EK) o využití eurofondov pre kompenzácie. Pripomenul, že komisia sa zaviazala hľadať takéto možnosti v súvislosti s odobrením 18. balíka sankcií proti Rusku.