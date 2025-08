Polícia vyšetruje tragickú nehodu: Vodička elektrobicykla utrpela po páde vážne zranenia

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

„Vodička, jazdiaca na elektrobicykli bez prilby, pravdepodobne v dôsledku nevenovania sa plne vedeniu vozidla zišla so svojím bicyklom mimo vozovky, kde zachytila obrubník. Následne, pravdepodobne v dôsledku nárazu do tam stojaceho dopravného značenia, stratila kontrolu nad bicyklom a po pár metroch spadla,“ opísala Krajčíková. Ženu rýchla zdravotná pomoc podľa nej previezla s ťažkým poranením do nemocnice na vyšetrenia. „Vzhľadom na rozsah zranení nemohli policajti u vodičky vykonať dychovú skúšku na prítomnosť požitia alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, preto jej odobrali vzorku krvi na ďalšie vyšetrenie,“ doplnila.

Policajti v tejto súvislosti pripomínajú cyklistom zásady bezpečnej jazdy. „Aj keď zákon neukladá povinnosť nosiť prilbu osobám starším ako 15 rokov v obci, chceme apelovať na všetkých cyklistov, že prilba nie je len doplnok, je to ochrana života,“ pripomenula Krajčíková.

Cyklisti by podľa nej nemali zabúdať ani na obozretnosť, elektrobicykle totiž dosahujú vyššie rýchlosti než klasické bicykle a pri páde či zrážke je hlava najzraniteľnejšia. „Na rozdiel od vodičov áut cyklisti nemajú bezpečnostné pásy, nie sú obklopení karosériou, ktorá by pohltila náraz, nemajú airbagy, ktoré by zmiernili dopad a často nemajú ani reflexné prvky, ktoré by ich zviditeľnili,“ upozornila. Prilba je jediná vec, ktorá cyklistov môže ochrániť pri páde, môže zabrániť vážnemu poraneniu hlavy, otrasu mozgu či dokonca zachrániť život, dodala Krajčíková.