Na stole je návrh kompenzácií cien plynu a tepla: Fico s ním ide za koalíciou! TOTO o ňom zatiaľ vieme

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ceny energií v roku 2026 by mali ostať pre 90 percent domácností nezmenené. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) s tým, že takýto návrh kompenzácií cien plynu a tepla predloží koalícii. Vo videu tiež odmietol vyjadrenia opozície predpokladajúce zvýšenie DPH na 25 percent.

Premiér uviedol, že návrh vzišiel z konzultácií s ministerkou hospodárstva SR Denisou Sakovou (Hlas-SD), s ktorou tento týždeň hovoril o alternatívach kompenzácii cien tepla a plynu. „Elektrinu máme pre rok 2026 vyriešenú,“ pripomenul Fico. Ocenil, že ministerka prišla s návrhom adresnej kompenzácie. „Zhodli sme sa s pani ministerkou, že vládnej koalícii predložíme možnosť, aby sa kompenzácie cien plynu a tepla pre rok 2026 týkali 90 percent domácností,“ uviedol premiér. V prípade, že by sa v ostávajúcej časti domácností s vyššími príjmami vyskytli situácie, pri ktorých by bola takisto namieste kompenzácia, rezort hospodárstva by podľa premiéra riešil takéto prípady individuálne. „Ak tento návrh koalícia politicky odobrí, ceny energií by sa minimálne 90 percentám domácností v roku 2026 nezvýšili,“ dodal.

Upozornil, že štát to bude stáť stovky miliónov eur, ktoré je potrebné pri pokračujúcej konsolidácii nájsť. Avizoval, že z tohto dôvodu sa začína intenzívne rokovanie s Európskou komisiou (EK) o využití eurofondov pre kompenzácie. Pripomenul, že komisia sa zaviazala hľadať takéto možnosti v súvislosti s odobrením 18. balíka sankcií proti Rusku. Fico vo videu takisto negoval vyjadrenia opozície o zvažovanom zvyšovaní DPH na 25 percent. „Je to klamstvo, nikdy sme o niečom takom v koalícii nehovorili,“" zdôraznil šéf exekutívy.

EK odobrila dohodu medzi SR a USA o spolupráci v jadrovej energetike

Európska komisia (EK) kladne posúdila návrh obsahu medzivládnej dohody medzi SR a USA o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. Upozornil, že podobný typ medzivládnej dohody so štátom, ktorý nie je členom Európskej únie, musí prejsť posúdením únijných orgánov. „Spojené štáty už návrh dohody podpísali, my to takisto urobíme,“ oznámil Fico. „Táto dohoda bude základom pre podpis ďalšej medzivládnej dohody, týkajúcej sa výstavby nového bloku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach v produkcii americkej spoločnosti Westinghouse,“ avizoval premiér. Uistil, že nový jadrový blok bude v stopercentnom vlastníctve štátu.

Vo videu takisto oznámil, že v rámci svojich zahraničných ciest navštívi Činu. „Bude to pri príležitosti osláv 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, rád by som využil túto cestu na potvrdenie spoločných ekonomických projektov,“ priblížil Fico. Oznámil tiež, že na zasadnutí vlády 20. augusta by mal kabinet schvaľovať prvé návrhy, týkajúce sa budúcoročného rozpočtu.