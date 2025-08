Smeráci Kaliňák a Glück sa pochválili FOTKOU s kontroverznými bratmi Tateovcami! Obaja majú na krku vážne obvinenia

(Zdroj: Facebook/Richard Glück )

„Ruskí agenti pokope na jednom mieste,“ napísal Richard Glück k fotke s Tateovcami, ktorú zverejnil na sociálnej sieti Facebook. Erik Kaliňák, ktorý sa fotkou pochválil na Instagrame, označil aj influencera Filipa Sulíka a napísal k tomu, že „chýba.“

Obaja bratia patria ku kontorverzným osobnostiam a čelia závažným obvineniam vo viacerých krajinách. Andrew a Tristan Tateovci majú dvojaké americko-britské občianstvo. Aj s mladšou sestrou vyrastali v USA, po rozvode rodičov odišli s matkou do Británie. Začínali ako kickboxeri. Známejší z dvojice je Andrew Tate. Ten sa v roku 2016 v Británii zúčastnil reality šou Big Brother, odtiaľ bol však neskôr vylúčený potom, ako sa objavilo video, na ktorom udrel ženu opaskom. V roku 2017 sa presťahoval do Rumunska, Ako dôvod uviedol to, že sa mu páči žiť v krajine, kde je korupcia dostupná pre každého. Tiež veril, že v Rumunsku je menšia pravdepodobnosť, že bude čeliť obvineniu zo znásilnenia, lebo polícia tam bude od žien, ktoré ho obvinia, žiadať dôkazy.

Dnes obaja bratia v Rumunsku čelia obvineniam zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi, zo zneužívania žien na tvorbu pornografického obsahu bez ich súhlasu a z účasti v organizovanej zločineckej skupine. Obaja to odmietajú.

Podobné obvinenia im pribudli už aj vo Veľkej Británii. Okrem toho, že sú obvinení z daňových únikov, Andrewa Tatea vinia tiež zo znásilnenia, ublíženia na zdraví, obchodovania s ľuďmi a kupliarstva. Jeho brata Tristana zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi a ublíženia na zdraví. Vydaní do Veľkej Británie budú môcť byť až potom, ako sa s nimi skončí proces v Rumunsku.

Andrew Tate je známy svojimi mizogýnnymi a sexistickými výrokmi, v ktorých ponižuje ženy. Povedal napríklad, že ženy by mali niesť zodpovednosť za sexuálne napadnutie. Ženy označoval za fyzický majetok mužov. YouTube, Facebooku, Instagramu a TikToku mu zablokovali pridávanie obsahu. Pôvodne tak urobil aj Twitter, potom, ako platformu kúpil Elon Muska a premenoval ju na X, bol Tateovi účet obnovený.