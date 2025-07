POPLACH na policajnej stanici! Do kuchynky sa vkradol neznámy muž, vzal do rúk príbor a pichol sa

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

NOVÉ ZÁMKY - Policajti v Nových Zámkoch zažili šokujúci moment, keď sa do ich stanice dostal neznámy muž. V kuchynke si vzal príborový nožík a pichol sa. Záchranári ho previezli do nemocnice v Nitre.

O prípade informujú noviny.sk. K udalosti došlo v pondelok (28. 7.) na policajnej stanici v Nových Zámkoch. Do budovy obvodného oddelenia sa bez povšimnutia dostal 54-ročný muž, ktorý následne svojím konaním spôsobil rozruch.

Podľa dostupných informácií sa muž mal dostať do kuchynky, kde si vzal do rúk príborový nožík a spôsobil zranenie v oblasti rebier. Prítomní policajti rýchlo zareagovali na situáciu a muža na mieste zadržali. Vzhľadom na zranenie bola okamžite privolaná záchranná služba. Zdravotníci po príchode poskytli mužovi prvú pomoc a následne ho previezli do nemocnice v Nitre na ďalšie ošetrenie a vyšetrenie. Prípadom sa v súčasnosti zaoberá aj Úrad inšpekčnej služby.