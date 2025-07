Neskutočná AROGANCIA! Turisti si z plies robia bazény, VIDEÁ absolútnej ignorácie: Verejnosť je pobúrená

(Zdroj: Instagram/tomino_jamrisko, Facebook/Tatry)

POPRAD - Sociálne siete zaplavili zábery turistov kúpajúcich sa v tatranských plesách. Verejnosť aochranári varujú pred poškodzovaním citlivého ekosystému a vyzývajú na prísnejšie sankcie. Blokovo ju aktuálne môže uložiť strážna služba do výšky 300 eur, v správnom konaní môže byť suma aj 3000 eur.

Na porušovanie zákona upozornila oficiálna stránka Tatry na sociálnej sieti, ktorá ukazuje krásy tatranskej prírody, vtipné momenty ale aj zábery úplnej arogancie ľudí. A s tými sa v poslednej dobe akoby roztrhlo vrece.

"V Tatrách sa nepláva. A bodka. Toto nie je kúpalisko. Je to vysokohorský ekosystém, kde má každá kvapka vody svoj význam. Kto sa kúpe v plese, nerešpektuje prírodu, zákony, ani tých, ktorí Tatry naozaj milujú," zdôrazňuje stránka a vyzýva kompetentných, aby začali konať a udeľovať vysoké pokuty, nie len výstrahy a dohovory. "Ochrana prírody nesmie ostať len na papieri," dodáva pri videu, ktoré zaznamenalo kúpajúcich sa ľudí v tatranskom plese - Capie Pleso vo Vysokých Tatrách. "To není možné, že každý si robí čo chce. Treba dávať vysoké pokuty," vyzývajú aj ľudia.

S ignoranciou nariadení sa stretli aj na Žabom plese vo Vysokých Tatrách. Dvojica sa rozhodla odfotiť na ostrovčeku v plese a tak sa tam cez vodu bez hanby prebrodili. Na video ich zaznamenal jeden z rozčúlených turistov, ktorý zdôraznil, že kúpanie sa v plesách je prísne zakázané. "Toto je verejná nástenka hanby, je mi to už jedno. Keď budem vidieť ľudí robiť podobné blbosti na horách, budem to pridávať bez zľutovania na internet. Nie som zákerný – a ja chápem že každý sa môže pomýliť, ale čo je veľa, to je veľa," uviedol turista Tomáš.

Ďalší z prípadov sa odohral na Skalnatom plese, kde sa vo vode deti zabávali, ako by boli niekde na priehrade. "Zatlieskajme rodičom k výchove. Takto sa formuje ďalšia generácia 'turistov'," znie kritický popis stránky k zverejnenému videu, ktoré deti v plese zachytáva. Kritických komentárov sa nezdržali ani reagujúci, ktorí sa pýtajú, kde majú rodičov. "Bezohľadnosť a neúcta k prírode," reaguje jeden z nich.

Ohrozovanie ekosystému a koledovanie si o mastnú pokutu

Nároky návštevníkov na prírodné prostredie, respektíve ich kreativita spojená s jeho využívaním, sa každým rokom stupňujú. "Dôkazom sú pomerne časté porušovania platných pravidiel, ktoré sú stanovené za účelom ochrany prírody – ekosystémov, biotopov, fauny, flóry či neživej prírody. Čoraz častejšie sa stretávame s nežiaducim kúpaním sa v tatranských plesách a potokoch," upozorňuje Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.

Podotýka, že tatranské plesá a potoky sú citlivým ekosystémom, sú domovom mnohých drobných živočíšnych druhov, jedinečných glaciálnych reliktov alebo endemitov obývajúcich len určité lokality, pri ktorých aj malé zmeny prostredia môžu viesť k ich zániku. "Tieto chladnomilné druhy našli svoje útočisko v poľadovej dobe práve vo vyšších polohách tatranských plies. Známym druhom je napríklad chránený glaciálny relikt žiabronôžka severská (Branchinecta paludosa) alebo glaciálny relikt veslonôžka (Cyclops abyssorum). Kúpanie sa v plesách z dlhodobého hľadiska negatívne vplýva na ich celkový stav," pripomína.

Správa TANAP-u dlhodobo informuje, že ekosystémy poškodzujú návštevníci napríklad už tým, že prichádzajú k plesám, ktorých okrajová časť je citlivá na zošliapavanie, nastáva erózia brehov a zakaľovanie vody. Navyše opaľovacie krémy a dezodoranty môžu podľa ochranárov uvoľňovať do vody chemické substancie.

"Za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny je možné ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní do výšky 300 eur. Pokuty v tomto prípade vyberá Stráž prírody. Ak sa zistí porušenie zákona v uplynulom čase, podnet je postúpený na Slovenskú Inšpekciu životného prostredia, ktorá je orgánom štátneho dozoru a ktorá po prešetrení podnetu môže uložiť fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie v zmysle zákona o ochrane prírody. Najvyššia pokuta za takéto porušenie zákona sa môže v správnom konaní vyšplhať až na 3319 eur," varuje ŠOP SR.