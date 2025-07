Môže sa začať potichu: Žltačka typu A ohrozuje aj bez varovných signálov

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

BRATISLAVA - Hepatitída typu A síce neprechádza do chronického štádia, no je závažná z dôvodu rýchleho bezpríznakového šírenia medzi ľuďmi a vzniku epidémií. Pri príležitosti pondelkového Svetového dňa hepatitídy na to upozornil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti.