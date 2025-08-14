V Sudáne sa rozmohla epidémia: Cholere podľahlo najmenej 40 ľudí

TAWÍLA - Najmenej 40 ľudí si vyžiadala minulý týždeň epidémia cholery, ktorá prepukla vlani regióne Dárfúr ležiacom na juhozápade Sudánu. Vo štvrtok to oznámila organizácia Lekári bez hraníc (MSF), informuje agentúra AFP.
Epidémia cholery trvá v Sudáne už rok. Začala sa v auguste 2022, keď zomrelo najmenej 22 ľudí po tom, čo vypili kontaminovanú vodu. Najviac zasiahla Dárfúr, kde už viac ako dva roky prebiehajú boje medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). „Len v regióne Dárfúr tímy Lekárov bez hraníc ošetrili za posledný týždeň viac ako 2300 pacientov a zaznamenali 40 úmrtí,“ píše sa vo vyhlásení MSF.
2470 úmrtí
Za obdobie jedného roka (do 11. augusta) bolo v Sudáne hlásených 2470 úmrtí súvisiacich s cholerou z 99.700 podozrivých prípadov. Od roku 2021 došlo ku globálnemu nárastu počtu prípadov cholery. Podľa Lekárov bez hraníc masové vysídľovanie civilistov vyvolané vojnou v Sudáne zhoršilo epidémiu tým, že civilistom je odopretý prístup k čistej vode na základné hygienické opatrenia, ako je umývanie riadu a príprava jedla.
Situácia je najhoršia v meste Tawíla v štáte Severný Dárfúr, kam podľa OSN utieklo pred bojmi v okolí jeho metropoly Fášir 380.000 ľudí. Tí majú k dispozícii priemerne tri litre vody na deň, čo je menej ako polovica minimálneho limitu 7,5 litra na osobu a deň potrebného na pitie, varenie a hygienu. Cholera je črevná infekcia vyvolávaná baktériou Vibrio cholerae, ktorá sa najčastejšie šíri pitnou vodou znečistenou fekáliami alebo potravinami. Prejavuje sa silnou hnačkou, vracaním a svalovými kŕčmi. Bez lekárskej starostlivosti môže nakazený zomrieť v priebehu niekoľkých hodín.