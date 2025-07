Ministerstvo životného prostredia pripravilo posúdenie trajektórií udržateľného využívania biomasy

(Zdroj: Getty Images)

„Ministerstvo životného prostredia si úlohy, ku ktorým nás zaviazali v Pláne obnovy a odolnosti SR predošlé vlády, aktuálne plní. Posúdenie trajektórií udržateľného využívania biomasy je už hotové,“ deklaroval odbor komunikácie. Tvrdí, že míľnik je aktuálne v procese overovania zo strany Európskej komisie (EK). Odborníci ministerstva v tejto súvislosti na pravidelnej báze komunikujú s predstaviteľmi EK. „Viac informácií bude možné poskytnúť až po skončení procesu verifikácie,“ dodalo MŽP.

Envirorezort nie je podľa vlastných slov proti využívaniu biomasy, no podporuje jej využívanie v udržateľných objemoch a s ohľadom na ochranu biodiverzity, klímy a kvality ovzdušia. Za dôležité považuje potrebu zabezpečenia dostupných a udržateľných dodávok biomasy do regiónov, a to najmä tam, kde iné alternatívy chýbajú alebo sú neekonomické.

Vplyv na kvalitu ovzdušia

MŽP má v rámci siedmej žiadosti o platbu z plánu obnovy dokončiť a uverejniť posúdenie trajektórií udržateľného využívania biomasy na Slovensku a ich vplyvov na záchyty spojené s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom, biodiverzitu, ako aj na kvalitu ovzdušia na Slovensku v období do roku 2035. Vplyv na kvalitu ovzdušia sa má posudzovať na základe dostupných údajov. V posúdení sa majú poskytnú odporúčania na usmernenie budúcich investícií do biomasy financovaných vládou alebo z fondov Európskej únie, napríklad z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Modernizačného fondu či Kohézneho fondu.