Šéf známeho združenia varuje: Padnú úspory sporiteľov z druhého piliera na americkú jadrovku?

(Zdroj: Archív ZK, TASR/Lukáš Grinaj)

„Premiér Robert Fico a minister práce Erik Tomáš pripravujú zásadný zásah do druhého dôchodkového piliera, ktorý môže mať katastrofálne dôsledky pre dva milióny slovenských sporiteľov. Tí majú aktuálne na svojich účtoch viac ako 17 miliárd EUR. Vláda plánuje presmerovať časť úspor občanov z 2. piliera na financovanie výstavby jadrovej elektrárne v spolupráci s americkou firmou Westinghouse. Iný významný zdroj na financovanie takejto investície Robert Fico ani nemá. Z úspor v druhom pilieri si tak premiér Fic urobí bankomat na jadrovku. A účet pre občanov? Budú mať nižšie dôchodky,“ upozorňuje Zoroslav Kollár.

Právo na pravdu zdôrazňuje, že celý projekt pre americkú spoločnosť, vrátane „otvorenia“ 2. piliera, je už v tichosti, bez výberového konania a bez akejkoľvek verejnej kontroly dohodnutý na úrovni premiéra Fica, ministrov Erika Tomáša, Denisi Sakovej, Tomáša Tarabu a americkej strany vrátane politickej prezentácie a podpory premiéra Fica v Bielom dome.

„Ak by sa tento scenár naplnil, išlo by o opakované zneužitie dôchodkového systému politikmi Robertom Ficom a jeho súputnikom Erikom Tomášom iba pre ich osobný politický prospech. De facto by to znamenalo „odovzdanie“ časti dôchodkových úspor slovenských občanov americkej korporácii Westinghouse. Miliardy sa pošlú na účet americkej korporácie namiesto toho, aby boli tieto financie v budúcnosti vyplácané na dôchodky našich občanov, ktorí si ich poctivo sporili a sporia. Každý budúci dôchodca na Slovensku tak príde kvôli Robertovi Ficovi a Erikovi Tomášovi minimálne o 50 až 300 EUR mesačne,“ hovorí Martin Halás.

Zároveň sa objavujú aj informácie, že časť úspor z druhého piliera má byť použitá aj na znižovanie štátneho dlhu. Ten pod vedením Roberta Fica už prekročil hranicu 80 miliárd EUR, pričom ešte v roku 2019 bol na úrovni 45 miliárd EUR.

„Nie som podporovateľom súčasného nastavenia dôchodkového systému. Štát by mal v 2. pilieri zákonom zabezpečiť, aby mali sporitelia podstatne vyššie výnosy. Správcovské spoločnosti by sa určite mali podieľať aj na stratách, nielen jednostranne profitovať v každej situácii. Je to nefér a spôsobuje to výlučne straty iba pre sporiteľov,“ dodáva Martin Halás.

„Robert Fico a jeho vláda zadlžujú Slovensko viac a ešte rýchlejšie ako v minulosti Čaputová, Matovič, Heger a Ódor. Vláda plánuje zaplátať vlastnú neschopnosť šetriť chamtivosťou z dôchodkových úspor. Tieto majú byť presmerované na oddlženie štátu a účty americkej firmy cez Ficovu jadrovku. Takýto zásah do druhého piliera by bol výsmechom všetkým sporiteľom a dôkazom, že súkromné úspory občanov nie sú v bezpečí pred politickými záujmami Roberta Fica,“ uzatvára Zoroslav Kollár.