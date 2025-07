Vážna nehoda pri obci Vinné! 29-ročného muža s ťažkými zraneniami previezol vrtuľník do nemocnice

(Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)

VZZS ATE uviedla, že osobné vozidlo zišlo z cesty, niekoľkokrát sa prevrátilo a vodič z auta vypadol. Po pristátí vedľa nehody si leteckí záchranári prevzali od pozemných záchranárov pacienta do svojej starostlivosti. „Muž utrpel vážne, život ohrozujúce poranenia viacerých častí tela. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti a uvedení do umelého spánku s ním smerovali záchranári do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach,“ dodala VZZS ATE.