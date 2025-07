Polícia v Stropkove vyšetruje prípad nebezpečného vyhrážania sa

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Muž prišiel do obývacej izby, vytiahol z topánky otvárací nôž s výsuvnou čepeľou, pristúpil k žene a vyhrážal sa jej podrezaním, polámaním nôh i zakopaním do zeme. Konanie muža vzbudilo u ženy strach o život, bála sa ho,“ uviedla Ligdayová. Ako doplnila, polícia po príchode na miesto muža zadržala, bol umiestnený do cely policajného zaistenia.