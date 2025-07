Vlna horúčav v Grécku: Teploty môžu vystúpiť až na 43 stupňov! Slovákov varuje aj ministerstvo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Veľvyslanectvo SR v Aténach upozorňuje na intenzívnu vlnu horúčav, ktorá zasahuje Grécko. Dovolenkári smerujúci do krajiny by sa mali pripraviť na očakávaný nárast teplôt až na 43 stupňov Celzia. Vysoké teploty by mali pretrvávať do piatka (25. 7.). Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.