Dieťa vo Valaskej Belej spadlo do žumpy: Polícia zisťuje okolnosti

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj )

VALASKÁ BELÁ - Polícia sa zaoberá utorkovým (22. 7.) pádom dieťaťa do žumpovej šachty vo Valaskej Belej v okrese Prievidza. Informovala o tom na sociálnej sieti.

Dieťa zázrakom prežilo

„V okrese Prievidza došlo k udalosti, ktorá sa mohla skončiť tragicky. Maloleté dieťa spadlo do otvorenej žumpy. Našťastie, bola skoro prázdna a dieťa neutrpelo vážne zranenia,“ uviedli policajti. Prípadom sa zaoberá polícia v Prievidzi. „Vzhľadom na citlivosť prípadu, keďže ide o maloletú osobu, nebudeme poskytovať k prípadu bližšie informácie,“ ozrejmili policajti.

OTVORENÁ ŽUMPA MÔŽE STÁŤ ŽIVOT, NEPODCEŇUJTE RIZIKO☝️ 👉️Dnes došlo v okrese Prievidza k udalosti, ktorá mohla skončiť... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Tuesday, July 22, 2025

Polícia varuje pred rizikami otvorených žúmp

Tento prípad podľa nich pripomína, aké nebezpečné môže byť ponechať žumpu alebo septik otvorený alebo nedostatočne zabezpečený. „Pri nezabezpečení žumpy hrozí riziko pádu do nej. V prípade, že je plná, môže dôjsť k uduseniu alebo utopeniu osoby. Kontakt s jej obsahom môže spôsobiť i infekcie a vážne zdravotné komplikácie,“ priblížili.

Občanov policajti vyzvali, aby vždy uzatvárali poklopy a používali pevné a uzamykateľné kryty. „Informujte deti o nebezpečenstve a nedovoľte im hrať sa v ich blízkosti. Ak si všimnete nezabezpečenú žumpu alebo septik vo vašom okolí, upozornite majiteľa alebo správcu,“ odporučili.

Chlapec skončil len s ľahkými zraneniami

Maloletý chlapec spadol do žumpovej šachty v utorok dopoludnia, vytiahli ho z nej dobrovoľní hasiči z Valaskej Belej. Chlapca leteckí záchranári previezli do nemocnice v Bojniciach, na tamojšom urgentnom príjme ho ošetrili a prepustili do domáceho liečenia.