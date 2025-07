Sestra, akú by chceli všetci: Eva Pellegrini dala Hlasu pôžičku! Strana o peniazoch mlčala, REAKCIA prezidenta

Bratislavské módne dni. Prezident Peter Pellegrini so sestrou Evou (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Po aute mu požičala aj pekný balík peňazí. Vyzerá to tak, že prezident Peter Pellegrini mal v živote veľké šťastie na rodinu, konkrétne v tomto prípade na sestru. Eva Pellegrini už v minulosti svojmu bratovi požičala luxusné auo a iba nedávno sa ukázalo, že vlastní aj apartmán v Chorvátsku v rovnakej budove, ako Pellegriniho niekdajší stranícky kolega a blízky človek Peter Náhlik. Najnovšie vyšlo najavo, že bývalej strane svojho brata poskytla v minulosti aj nemalú finančnú pôžičku, ktorá takmer ihneď putovala Pellegrinimu na predvolebnú kampaň. Strana o tom dlho mlčala, síce podľa zákona mala povinnosť informáciu zverejniť do 30 dní.

Na kauzu ohľadne pôžičky upozornil ešte minulý týždeň portál Aktuality. Ako uviedli, firma Element Business, ktorá patrí sestre Petra Pellegriniho Eve, požičala v januári 2024 strane Hlas-SD 300-tisíc eur s úrokom 5,5 percenta. Strana si peniaze nenechala a takmer okamžite ich poslala na prezidentskú kampaň svojho vtedajšieho predsedu Petra Pellegriniho. Problém spočíva v tom, že podľa zákona mala strana informáciu o úvere zverejniť do 30 dní, avšak neurobila to. Ani Peter Pellegrini neuviedol, že mal takto od sestry pôžičku. Vedelo sa iba, že peniaze počas kampane mu na transparentný účet poslala strana Hlas.

Hlas-SD pôžičku priznal na svojej stránke len nedávno a uviedol ju aj vo výročnej správe. Strana ju splatila ešte 8. októbra 2024.

Pellegrini sa pýta, čo sa stalo

Samotná strana Hlas-SD po medializovaní celej veci uviedla, že prostriedky získané z tejto pôžičky boli v súlade so zákonom a s rozhodnutím kompetentných orgánov strany poskytnuté kandidátovi na prezidenta na transparentný účet ako dar na prezidentskú kampaň. „Tú si kandidát na prezidenta v súlade so zákonom viedol sám,“ uviedlo tlačové oddelenie strany. Pôžičku od spoločnosti Element Business splatili v plnej výške v roku 2024 z darov a členských príspevkov.

Samotný Pellegrini v reakcii pre TV Markíza uviedol, že nič neutajil. „Čo som zlé stalo? Nič sa neutajilo, ja som nič neutajil. Pôžička prišla, bola naspäť vrátená,“ povedal prezident.

Podnet na štátnu volebnú komisiu

Celá kauza môže mať ešte dohru. Hnutie Slovensko avizovalo podnet na štátnu volebnú komisiu. Strana Hlas-SD má podľa nich okrem toho problém s transparentnosťou svojho financovania aj v súvislosti s darcami. „Keď si človek pozrie zoznam darcov, či už vo výročnej správe alebo na webe strany Hlas, zistí, že suma prijatých darov predstavuje okolo 470 000 eur. Ak sa však pozriete do účtovnej závierky strany Hlas, tam priznáva dary len v sume 417 000 eur,“ priblížil člen Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán za koalíciu Slovensko, Kresťanská únia, Za ľudí Igor Dušenka. V účtovnej závierke tak podľa neho Hlas-SD nepriznáva všetky dary. Hnutie avizuje podnet aj na prešetrenie tohto konania.

Rozdiel medzi výškou darov podľa účtovnej závierky a výškou darov deklarovaných v zmysle zákona je podľa Hlasu-SD spôsobený tým, že v roku 2024 strana prijala dary, pri ktorých bola darovacia zmluva s darcami uzatvorená ešte v roku 2023. „Rozdiel v sumách je odôvodnený odlišnými právnymi úpravami a pravidlami vykazovania, ale konečné sumy sú v súlade so zákonom a s realitou,“ reagovalo tlačové oddelenie strany. Hlas-SD dodal, že jeho výročná správa za rok 2024 bola posúdená štátnou volebnou komisiou. „Výročná správa je plne v súlade so zákonom a nevidíme dôvod na úpravy,“ doplnila strana.

Nejasnosti od začiatku

Nad financovaním Pellegrinho prezidentskej kampane sú od začiatku otázniky. Podľa oficiálnych vyhlásení minul prezident Peter Pellegrini na svoju kampaň 500-tisíc eur. Tak, ako to zákon káže, mal zriadený transparentný účet. Z toho sme sa však veľa nedozvedeli. Jasné bolo jedine to, že mu strana Hlas-SD poskytla dvakrát peňažný dar vo výške 250 000 eur. Až tento rok v apríli sme sa zo zoznamu darcov strany dozvedeli podrobnosti o prijatých daroch za rok 2024 strana Hlas-SD. Podľa zverejeného dokumentu strana dostala vlani od 56 darcov dokopy 446 000 eur. Vo väčšine prípadov ide o ich členov, alebo ľudí, ktorí boli na kandidátke strany v posledných parlamentných voľbách. Politické strany musia zverejňovať len dary v sume, ktorá presahuje dvojnásobok minimálnej mzdy, čo je zhruba 1600 eur. Darcov tak môže byť aj viac, no sumy, ktoré darovali, boli pod touto hranicou.