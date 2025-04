Po roku sme sa dočkali: ZOZNAM ľudí, ktorí sa Pellegrinimu poskladali na kampaň! VIEME presné sumy

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Trvalo to takmer rok, no dočkali sme sa. Podľa oficiálnych vyhlásení minul prezident Peter Pellegrini na svoju kampaň, ktorá vrcholila vlani o tomto čase, 500-tisíc eur. Tak, ako to zákon káže, mal zriadený transparentný účet. Z toho sme sa však veľa nedozvedeli. Jasné bolo jedine to, že mu strana Hlas-SD poskytla dvakrát peňažný dar vo výške 250 000 eur. Aby sme sa dozvedeli presné sumy a mená darcov, museli sme si tak počkať na to, kým zverejní podrobnosti o prijatých daroch za rok 2024 strana Hlas-SD. Tá tak urobila až teraz.

Presne pred rokom zostávali posledné dni do druhého kola prezidentských volieb. V ňom si zmerali sily Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Obaja na financovanie kampane využili peniaze, ktoré im poslali podporovatelia na transparentný účet. Avšak zatiaľ, čo v prípade Ivana Korčoka sme mali možnosť vidieť menný zoznam darcov, v prípade Petra Pellegriniho to bolo inak. Na transparentný účet mu prišli iba dva príspevky – oba vo výške 250 000 eur. Peniaze mu poslal Hlas-SD, pochádzať mali od sympatizantov strany. Ich mená ani presné sumy, ktorými prispeli, sme však v čase konania volieb nepoznali. Strana Hlas-SD ich síce podľa zákona zverejniť musí, no čas na to mala až do prvého štvrťroka 2025.

archívne video

Prezident SR Peter Pellegrini pri Pamätníku Červenej armády na banskobystrickom Námestí SNP (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Podľa zverejeného dokumentu strana dostala vlani od 56 darcov dokopy 446 000 eur. Vo väčšine prípadov ide o ich členov, alebo ľudí, ktorí boli na kandidátke strany v posledných parlamentných voľbách. Politické strany musia zverejňovať len dary v sume, ktorá presahuje dvojnásobok minimálnej mzdy, čo je zhruba 1600 eur. Darcov tak môže byť aj viac, no sumy, ktoré darovali, boli pod touto hranicou.

Podľa zoznamu bol najštedrejším darcom poslanec Radomír Šalitroš, ktorý strane daroval 55 000 eur. Šalitroš je paradoxne patril k skupine rebelujúcich poslancov a zo strany bol spolu so Samuelom Migaľom vyhodený. Dnes je z neho štátny tajomník na ministerstve investícií. Šalitroš štedrý dar priznal už v januári. „Robil som veľa pre stranu, a to aj finančne, veď pri prezidentskej kampani som bol asi najväčším darcom. Snažil som sa celý rok riešiť stranícke problémy, ale keď vidím, ako sa oni zachovali ku mne a kolegovi Migaľovi, tak to spätne ľutujem,“ povedal rozhovore pre Korzár.

Peter Pellegrini bude kandidovať na prezidenta (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Štedrým darcom je aj poslanec Peter Náhlik, ktorý poskytol 20-tisíc eur. Náhlik má k prezidentovi blízko, Pellegrinimu počas kampane poskytol na presun jeho lietadlo a tiež mu dal k dispozícii vilu v bratislavskej Vrakuni. Rovnakú sumu poslal Hlasu-SD aj Samer Khouri, prodekan fakulty baníctva na Technickej univerzite v Košiciach. Nie je známe, aký je jeho vzťah so stranou Hlas-SD a či je s ňou nejakým spôsobom prepojený.

Na zozname darcov sú tiež viaceré zvučné mená. Po 19 000 prispeli bývalá ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková a podpredseda vlády Peter Kmec. Ministerka hospodárstva Denisa Saková prispela sumou 16 000 eur, poslanec Ján Blcháč daroval 14 000 eur. Richard Raši, Erik Tomáš, Peter Žiga, Tomáš Drucker či Matúš Šutaj Eštok darovali po 10 000 eur. Sumou 10 000 prispel strane aj Peter Pellegrini. Veľká časť darov je v hodnote 5 000 eur.