Slovenské elektrárne plánujú v lokalite Bohuníc batériové úložisko s kapacitou 178 MWh

(Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

JASLOVSKÉ BOHUNICE - Slovenské elektrárne (SE) plánujú v lokalite atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach vybudovať batériové úložisko energie (BESS) s celkovou kapacitou približne 178 megawatthodín (MWh). Vyplýva to z oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií, ktoré zverejnili SE vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie by malo byť vyhlásené na začiatku septembra.

Cieľom projektu je dodanie, výstavba a uvedenie systému batériového úložiska do prevádzky. Výkon približne 89 megawattov by mali zabezpečovať dve jednotky. Výstavba má byť realizovaná na pozemku obstarávateľa. Uložená energia má byť vyvedená do elektrizačnej prenosovej sústavy cez dva existujúce transformátory.

Účel prípravných trhových konzultácií

Účelom prípravných trhových konzultácií je príprava a informovanie trhu a potenciálnych záujemcov o plánovanom verejnom obstarávaní. Takisto zistenie okruhu predpokladaných vhodných dodávateľov na trhu či získanie a vyhodnotenie spätnej väzby od potenciálnych záujemcov, ktorí sa zúčastnia na prípravných trhových konzultáciách.

Obstarávateľ si chce týmto postupom potvrdiť dostupnosť technických riešení spĺňajúcich kvalitatívne požiadavky na predmet diela. Účelom je okrem iného aj „overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných a skúsených hospodárskych subjektov tak, aby následné verejné obstarávanie podporovalo otvorenú hospodársku súťaž“. Význam batériových úložísk energie vo všeobecnosti spočíva v schopnosti ukladať prebytočnú energiu. Tá môže byť následne použitá v čase zvýšeného dopytu alebo pri nedostatku výroby.