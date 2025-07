Hnutie Slovensko hovorí o obavách Európskej komisie pre výstavbu nemocníc z plánu obnovy

Marek Krajčí (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Brusel má pochybnosti o nemocniciach

„Od začiatku júna sa k nám dostávajú informácie, že EK má problém s výstavbou našich nemocníc. Má veľké pochybnosti, či sa niektoré podarí dokončiť včas. Zaviazali sme sa totiž, že do leta budúceho roku odovzdáme v nových alebo modernizovaných nemocniciach 1980 lôžok. Nemocnice musia byť buď dokončené alebo aspoň v štádiu hrubej stavby,“ poznamenal na štvrtkovej tlačovej konferencii.

archívne video

Tlačová konferencia Hnutia Slovensko k aktuálnej situácii v zdravotníctve (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Krajčí poukázal na to, že ohrozený je najmä projekt nemocnice v Banskej Bystrici. „Pokiaľ sa na to pozerajú experti, tak, žiaľ, hodnotia súčasný stav pripravenosti a výstavby tejto nemocnice za nedostatočný a veľmi ťažko stihnuteľný,“ podotkol. Upozornil na to, že vláda si ako záchranu určila projekt nemocnice v Prešove, ktorá by mohla dodať časť lôžok, ku ktorým sa SR zaviazala. Odvolal sa pritom aj na medializované vyjadrenie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Myslí si však, že aj toto je nereálne. „Tu ešte nie je ani len podpísaná zmluva so zhotoviteľom,“ skonštatoval.

Hrozia miliónové straty

Krajčí preto označil zámery vlády súvisiace s výstavbou nemocníc za veľmi ťažko realizovateľné. Hovoril o hrozbe pokuty či o prepade európskych peňazí. Tvrdí, že v kuloároch sa hovorí o krátení plánu obnovy o 600 miliónov eur. „EK nám odporúča, aby sme znížili cieľ v počte lôžok, teda, aby sme urobili revíziu plánu obnovy a nechali v ňom len taký počet lôžok, ktorý skutočne stihneme o rok odovzdať. Aj v takom prípade prídeme síce o peniaze, ale zároveň by sme sa vyhli pokute,“ povedal.

Kritika za mlčanie a nejasné financovanie

Kritizoval vládu, že k téme neposkytuje dostatok informácií. Zároveň poukázal na to, že SR bude aj v prípade, ak míľniky z plánu obnovy stihne a nemocnice odovzdá v štádiu hrubej stavby, potrebovať ďalšie peniaze na ich dokončenie. Je podľa vlastných slov zvedavý, odkiaľ na to štát zoberie peniaze.