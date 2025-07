Podnikatelia chceli pre transakčnú daň vybabrať s Kamenickým: Vyhlásil VOJNU KEŠU! Takto to bude po novom!

Kamenický od podnikateľov chce, aby umožnili platby kartou. (Zdroj: Tip čitateľa, Topky/Vlado Anjel, gettyimages.com)

BRATISLAVA - Mnohí si spomínajú na začiatok apríla, kedy začala na Slovensku platiť daň z finančných transakcií. V tom čase sociálne siete zaplavili mnohé obrázky z internet bankingov, ktoré podnikateľom sťahovali peniaze aj pri posielaní miezd a mnohých iných poplatkov. Téma sa stala až natoľko kontroverznou a poburujúcou, že sa s ňou niektorí podnikatelia rozhodli vybabrať po svojom. Vyhnúť sa transakčnej dani chceli aj formou platby v hotovosti. Takzvaný keš sa v niektorých prevádzkach objavoval na rôznych transparentoch ako preferovaný systém platby. To však zrejme skončí, keďže minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD) zaúradoval.

archívne video

Transakčnú daň neprerokujú na mimoriadnej schôdzi, ale až v septembri (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Ako to už na Slovensku býva, ani tento okliešťujúci finančný aparát na podnikateľov sa v úvode veľmi neujal a niektorí z nich našli spôsob, ako sa transakciám z prevodov vyhnúť. Je ním keš, ktorý sa v niektorých prevádzka objavoval na rôznych odkazoch a transparentoch ako preferovaný štýl platby po objednaní služby či tovaru.

Kamenický si od dane z finančných transakcií pritom sľuboval prínos do štátnej kasy v podobe 700 miliónov eur. Zdá sa však, že to boli len utopické ciele a túto sumu sa slovenskému financmajstrovi na daniach zrejme vybrať nepodarí. Dôvodov je hneď viacero a mnohí podnikatelia už začali v rámci boja proti transakčnej dani svojsky "optimalizovať".

To zarátava aj spomínaný keš, ktorý sa stal hlavnou premennou pri platbách za služby.

Optimalizovanie a obchádzanie dane

Poslanci transakčnú daň schválili ešte na jeseň 2024 s platnosťou od 1. januára 2025. Jej reálne vyberanie však začalo až s príchodom jari, odkedy sa viacerí živnostíci a podnikatelia stretli so strhávaním desiatok či stoviek eur pri bežných finančných prevodoch. Viacerí z nich vyjadrili svoje rozhorčenie, no nebolo im to nič platné. Začali preto optimalizovať a spôsob platby tohto nechceného poplatku obchádzať. Každý si našiel iný recept.

O niekoľko týždňov sa však začal búriť aj koaličný partner z SNS Andrej Danko, ktorý si vydobil aspoň je parciálne zrušenie pre živnostníkov a pre malé firmy s ročným obratom do 100-tisíc eur.

Tlačový brífing predsedu SNS Andreja Danka po skončení rokovania s ministrom financií (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Kamenický vyhlasuje vojnu kešu

Šéfovi finančného rezortu zjavne už došla trpezlivosť s predávajúcimi, ktorí sa takto pokúšali protestovať voči transakčnej dani a od nového roka nastupuje nová legislatívna zmena. Všetci predávajúci majú mať povinnosť umožniť kupujúcim platiť bezhotovostne.

Konkrétny spôsob si môže predávajúci určiť sám podľa charakteru predajného miesta. Využiť môžu aj formu QR kódu cez bankovú aplikáciu. Nová právna úprava má nahradiť doterajší zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý je podľa predkladateľa pre podnikateľov už neprehľadný. Bojovať tým chcú aj proti daňovým únikom.

Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Hrozia tisícovými pokutami

"Zavádza sa povinnosť pre predávajúceho, ktorý je povinný používať pokladnicu eKasa, umožniť kupujúcemu vykonať platbu bezhotovostne, prostredníctvom platobnej karty, online platobného prevodu, platby QR kódom a podobne, ak suma nákupu presiahne 1 euro," vyhlásilo ministerstvo financií v dôvodovej správe.

Výnimkou bude iba prípad, ak v momente zaplatenia nie je dostupný internetový signál, alebo je výpadok systému finančnej správy slúžiaci na potvrdenie realizácie bezhotovostnej platby. Za nesplnenie novej povinnosti navrhuje predkladateľ pokutu vo výške od 500 do 15-tisíc eur.

Pre predávajúcich, ktorí nemajú pridelené daňové identifikačné číslo, by mal daňový úrad sprístupniť pre účely pridelenia kódu pokladnice eKasa identifikačné číslo, ktoré sa na účely zákona bude považovať za daňové identifikačné číslo.