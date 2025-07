Zvrat v prípade záhadnej smrti Janka (†3)! Potvrdila sa HROZNÁ verzia: Žiadne utopenie, vraždiť mala matka

(Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

ŽILINA - Prípad tragickej smrti iba 3-ročného Janka sa zamotáva. V pondelok ráno dorazili záchranné zložky na Liptovskú Maru, kde bolo nahlásené topiace sa dieťa. Žiaľ, chlapcovi už pomôcť nedokázali. To čo sa však najskôr javilo ako nešťastná nehoda nadobudlo rýchlo obludné rozmery. Tieň podozrenia padá na matku, ktorá bola v čase príchodu polície pod vplyvom drog. Tá je momentálne už obvinená z vraždy, utopenie syna mala iba predstierať. Otec malého chlapčeka priznal problémy vo vzťahu.

Prípad vyvolával od začiatku veľa otázok. Všetko začalo v pondelok ráno, keď 31-ročná žena nahlásila, že jej 3-ročný syn Janko sa topí vo vodách Liptovskej Mary. Na miesto vyrazili záchranné zložky. Matka sa údajne snažila sama do ich príchodu chlapčeka oživiť, pomáhať jej mal aj okoloidúci cyklista. Dieťa sa už zachrániť nepodarilo.

To, čo na prvý pohľad vyzeralo ako veľké nešťastie, sa však rýchlo začalo zamotávať. Dieťa totiž napriek tomu, že sa malo údajne topiť, vôbec nevyzeralo na to, že bolo vo vode. "Ráno okolo 7.20 sme mali hlásené z čísla 112 topiace sa dieťa. Dieťa už bolo bez známok života, suché a na ceste, čiže vo vode vôbec nebolo. Zistili sme, že pravdepodobne nedošlo k utopeniu. Je to také záhadné," uviedol ešte včera pre TV JOJ záchranár VZS SČK Liptovský Trnovec Marek Hliva.

Matka dieťaťa mala navyše pozitívne testy na drogy, policajti ju na mieste zadržali a odviezli do policajnej cely v Liptovskom Mikuláši. "Prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru Žilina," informovala žilinská krajská polícia.

Už predbežné výsledky pitvy mali odhaliť, že chlapček bol udusený. V dýchacích cestách nemal žiadnu vodu, mal na sebe suché oblečenie a podľa vonkajších znakov bol v čase ich zásahu už jednu až dve hodiny mŕtvy. Okrem toho mal mať podľa svedkov zranenia v oblasti hlavy aj krku.

Manželské nezhody

Krstná mama zosnulého chlapca Barbora už v utorok pre tvnoviny.sk pripustila partnerské hádky. „Mohli tam byť pokojne nejaké manželské konflikty, kedy vlastne mama dieťa zobrala a nepovedala otcovi, kde sú,“ uviedla. Koncom minulého týždňa údajne odišla zo spoločnej domácnosti, v ktorej žila so 60-ročným otcom chlapčeka. To, že tragédii predchádzali partnerské nezhody, potvrdil pre Nový čas aj otec dieťaťa. „Bola medzi nami len hádka, nič vážne. V sobotu mi napísala, že odchádza, že sa možno ešte vráti. Dokonca som jej ponúkol, že môže v dome bývať a ja sa odsťahujem a prídem si po Janíčka,“ priblížil Ján. Ten je presvedčený, že tragédia sa stala v byte v Dolnom Kubíne.

„Písal som jej, že už som v Dolnom Kubíne, lebo mi mala dať syna. Odpísala len: ‚Vydrž.‘ Potom už nebrala telefón. Bol som po nočnej, tak som si povedal, že idem domov. Už som tušil, že niečo nie je v poriadku,“ pokračuje muž. To, že matka malého Janka bola pod vplyvom drog, ho prekvapilo. Podľa jeho slov kým bola s ním, nič nebrala.

Žena je momentálne v rukách polície. Tá medzitým potvrdila to, čo už všetci tušili. Žena utopenie vlastného syna iba predstierala. "Dňa 14. júla 2025 sme informovali o tragickom úmrtí maloletého dieťaťa pri Liptovskej Mare. Po dôkladnom vyšetrovaní, počas ktorého bola okrem iného vykonaná domová prehliadka a po vyhodnotení dôkazného materiálu, vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Žiline vzniesol 31-ročnej žene z okr. Ružomberok obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy na chránenej osobe a zároveň spracoval podnet na jej väzobné stíhanie," uviedli.

"Počas vyšetrovania bolo zistené, že obvinená žena mala svojho 3.ročného syna násilným spôsobom usmrtiť v byte v Dolnom Kubíne a následne predstierala jeho smrť utopením. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodali.