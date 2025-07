Prípad smrti chlapca (†4) na Liptovskej Mare nabral DESIVÝ obrat! Pitva naznačuje VRAŽDU, matka bola nadrogovaná

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

V pondelok 14. júla ráno došlo k tragickej udalosti na brehu Liptovskej Mary, kde zomrel 4-ročný chlapec za záhadných okolností. Záchranné a policajné zložky boli privolané na miesto okolo siedmej hodiny ráno, mali nahlásené topiace sa dieťa. Chlapček ale vo vode zrejme vôbec nebol a prípad sprevádzajú viaceré nejasnosti, píšu noviny.sk.

Do príchodu záchranárov sa syna snažila oživiť jeho 30-ročná matka, ktorej pri tom pomáhal aj okoloidúci cyklista. "Našiel som ich ležať na zemi a s pani som sa vymenil, pomáhal som jej s umelým dýchaním. Iba spomenula, že sa kúpali a malý sa udrel na skalách," opísal pre TV Joj svedok.

"Ráno okolo 7.20 sme mali hlásené z čísla 112 topiace sa dieťa. Dieťa už bolo bez známok života, suché a na ceste, čiže vo vode vôbec nebolo. Zistili sme, že pravdepodobne nedošlo k utopeniu. Je to také záhadné," uviedol pre TV Joj záchranár VZS SČK Liptovský Trnovec Marek Hliva. "Na mieste zasahovali dve pozemné ambulancie aj vodná záchranná služba. U dieťaťa, žiaľ, bolo konštatované úmrtie," informovala k prípadu hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová. Na miesto tragédie dorazil aj otec dieťaťa, ktorý s matkou nežije v spoločnej domácnosti.

Matka bola nadrogovaná, predbežné výsledky pitvy vylúčili utopenie

Krstná mama zosnulého chlapca Barbora pre tvnoviny.sk uviedla, že v rodine mohli byť nejaké manželské konflikty, kedy mama dieťa zobrala a nepovedala otcovi, kde sú. V piatok vraj aj s chlapčekom Jankom odišla zo spoločnej domácnosti 60-ročného otca dieťaťa. Podľa jej slov sa mali ráno v osudný deň s otcom chlapca stretnúť, aby si dieťa vymenili, no keď otec dorazil na miesto, matka mu povedala, že chlapec nedýcha. V sobotu pritom medzi nimi došlo k hádke a práve v pondelok ráno si mal prísť do obce neďaleko Ružomberka po svojho syna, no telefón mu nikto nedvíhal.

Matka mala pozitívne testy na drogy, policajti ju na mieste zadržali a odviezli do policajnej cely v Liptovskom Mikuláši. "Prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru Žilina," informovala žilinská krajská polícia. Podľa medializovaných informácií polícia vyšetruje prípad ako vraždu. Podľa predbežných výsledkov pitvy mal byť chlapček udusený. V dýchacích cestách nemal žiadnu vodu, mal na sebe suché oblečenie a podľa vonkajších znakov bol v čase ich zásahu už jednu až dve hodiny mŕtvy. Podľa svedkov malo dieťa zranenia v oblasti hlavy aj krku.