Európska komisia sľubuje Slovensku spoluprácu a pomoc pri ukončovaní dovozu ruského plynu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Gleb Garanich)

BRATISLAVA - Na doplnenie nariadenia o postupnom ukončení dovozu ruského zemného plynu do EÚ vypracovala Európska komisia (EK) spolu so Slovenskom „ambiciózny a komplexný“ pracovný plán, v ktorom uznala osobitné výzvy vyplývajúce z vnútroštátnych okolností. Na jeho podporu zriadila osobitnú pracovnú skupinu, ktorá bude poskytovať SR cielenú pomoc, monitorovať pokrok a v prípade potreby uľahčovať spoluprácu s ostatnými členskými štátmi, prevádzkovateľmi prepravných sústav a alternatívnymi dodávateľmi. Konštatuje to predsedníčka EK Ursula von der Leyen v liste predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorý premiér zverejnil v utorok.