Šutajovi Eštokovi došla trpezlivosť: Urážok už stačilo! Zastal sa prezidenta aj ďalších kolegov na vojenskom výcviku

Ide o dobrovoľný výcvik aktívnych záloh v rámci Národných obranných síl, do ktorého sa zapojil nielen prezident Peter Pellegrini, ale aj iné zvučné mená v slovenskej spoločnosti. Nechýba napríklad známy športovec Attila Végh či minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru-SSD.

Výcvik na Tureckom vrchu

Dvojtýždňový program má týchto dobrovoľníkov prichystať na základnú činnosť, ktorú by v krízových, ale aj vojnových stavoch mali ovládať a prispôsobiť si dané podmienky a časový rozvrh s dôrazom na priority. Nechýbal ani topografický výcvik v teréne či rozoberanie a skladanie zbraní.

Prišiel hejt

Našlo sa však niekoľko neprajníkov, ktorí sa politikom posmievajú za to, že sa výcviku zúčastnili a nechýbali ani vulgarizmy. "Attila sa dal kúpiť za percentá, no čo, hovedá sú a budú; Degeši; Len by prišla vojna, tak ste ako potkany; prvé dve opice, čo budú na domobráne," píše sa len v miernom výbere tých najhorších komentárov, ktoré pribúdajú pod statusmi prezidenta, ale aj iných.

Neušlo to ani ministrovi vnútra za Hlas-SD Matúšovi Šutajovi Eštokovi. "Sledujem, ako sa na internete spúšťajú vlny útokov na ľudí, ktorí sa rozhodli zapojiť do výcviku v rámci nových Národných obranných síl. Útoky na prezidenta Pellegriniho, Attilu Végha a ďalších športovcov len preto, že chcú byť pripravení brániť Slovensko či pomáhať mu v krízových situáciách, sú pre mňa úplne nepochopiteľné," napísal minister, ktorý nerozumie, ako ľudia dokážu urážať tých, ktorí chcú byť pre celú krajinu prínosom.

PRESTAŇME ÚTOČIŤ NA ĽUDÍ, KTORÍ CHCÚ SLOVENSKU POMÁHAŤ V posledných dňoch sledujem, ako sa na internete spúšťajú vlny... Posted by Matúš Šutaj Eštok on Sunday, July 13, 2025

Zmeňme naše uvažovanie, vyzýva minister

"Navrhujem, aby sme sa konečne zamerali na to, čo nás spája. Vďaka takýmto osobnostiam môžu byť inšpirované tisíce ďalších mladých ľudí, že slúžiť vlastnej krajine je česť a nie dôvod na nenávisť," vyslal do spoločnosti výzvu minsiter.

"Ako minister vnútra mám absolútny rešpekt voči všetkým, ktorí sa rozhodnú byť pripravení pre prípadnú pomoc v krízových situáciách. Každý, kto je ochotný venovať svoj čas a energiu pre bezpečnosť Slovenska, si zaslúži vďaku, nie urážky. Len vzájomnou úctou, rešpektom a spoluprácou môžeme Slovensko posunúť vpred," uzavrel Matúš Šutaj Eštok.