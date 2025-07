Naháňačka ako z AKČNÉHO filmu: Cestný pirát (18) unikal polícii hranicami kraja, šliapal na plyn aj po výstreloch!

Polícia prenasledovala vodiča od Hlohovca až do Nitry. (Zdroj: Facebook/Polícia SR- Trnavský kraj)

HLOHOVEC/NITRA - To, čo zažili koncom pracovného týždňa policajti v Hlohovci, sa väčšinou odohráva v akčných filmoch o cestných pirátoch. Bohužiaľ, tentokrát to bola realita. Len 18-ročný vodič sa rozhodol pred hliadkou unikať a jeho vytrvalosť podpisoval fakt, že volil cesty v protismere a putoval dokonca hranicami kraja až do Nitry, kde jeho rýchla jazda skončila. Napriek prestreleným pneumatikám sa však nechcel vzdať do rúk orgánov zákona a pokúšal sa unikať.