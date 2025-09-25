Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať

PRIEVIDZA - Ďalší slovenský región sa môže tešiť na zlepšenie dopravy a rôzne ďalšie výhody. Nový obchvat Prievidze sa dotkne aj kúpeľného mestečka Bojnice. Čo všetko vieme o dôležitej stavbe?
Zahájenie realizácie druhej stavby 1. etapy strategicky dôležitého projektu Obchvat Prievidza prebehlo pred pár dňami. Súčasťou stavby s dĺžkou 2 755 metrov bude vybudovanie troch mostov, troch križovatiek a dvoch protihlukových stien. Dielo pre Slovenskú správu ciest realizuje združenie EUROVIA SK, a.s., SMS, a.s., a EUROVIA CZ, a.s.
Čo prinesie nový obchvat?
Samotné mesto Prievidza má vyše 42-tisíc obyvateľov, Bojnice zhruba 5-tisíc. Projekt sa tak dotýka desaťtisícov ľudí. Ďalší úsek obchvatovej komunikácie mesta Prievidza umožní priame prepojenie Bojníc na cestu I/9 a zároveň odľahčí centrum od tranzitnej dopravy. Zlepší dopravnú situáciu v regióne, plynulosť premávky či bezpečnosť. Potešia sa aj návštevníci kúpeľov. Zníži sa totiž hlukové či emisné zaťaženie, a tým aj negatívne dopady dopravy na životné prostredie.
„Projekt predstavuje strategický krok v rozvoji dopravnej infraštruktúry Prievidze. Obyvateľom prinesie dlho očakávané odľahčenie centra od tranzitnej dopravy. Teší nás, že práve naša spoločnosť može spolu s ďalšími členmi združenia zo skupiny VINCI Construction CS prispieť k zlepšeniu kvality života v meste,“ uviedol Róbert Šinály, generálny riaditeľ EUROVIA SK.
Náklady na dokončenie celého obchvatu sú približne 23 miliónov eur. "Po dlhých rokoch sme sa konečne dočkali. Sme radi, že sa už začína stavať, obchvat mestu a okoliu veľmi pomôže," priblížil pán Tomáš, ktorý žije v Prievidzi.
Stavbu zrealizuje jedna z najväčších firiem na Slovensku
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje významnú stavbu, ktorá patrí medzi kľúčové v portfóliu spoločnosti EUROVIA SK. Ide o jednu z najväčších stavebných firiem na Slovensku s viac než 70-ročnou tradíciou a zameriava sa najmä na cestnú infraštruktúru. Výstavba v Prievidzi a okolí spája vysoké technické nároky, komplexnú koordináciu a výrazný spoločenský dopad.
S podobnými stavbami má spoločnosť dlhoročné skúsenosti. Po celom Slovensku už zrealizovala viacero podobných projektov. Obchvat Prievidze je súčasťou dlhodobej spolupráce so Slovenskou správou ciest a demonštruje schopnosť dokončiť rozsiahle dopravné stavby aj v náročných podmienkach.
Na dokončenie stavby majú 976 dní
Obchvat Prievidze prispeje k rozvoju dopravnej siete na lokálnej, regionálnej aj celoštátnej úrovni. EUROVIA SK aktívne formuje modernejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu infraštruktúru v krajine, aj vďaka ktorej sa Slovensko stáva lepším miestom pre život. Trasa obchvatu bude napojená na už zrealizovanú časť úseku z 1. etapy, ktorá sa nachádza pred odbočkou do priemyselného parku a zároveň je v blízkosti letiska.
Úsek obchvatovej komunikácie bude prechádzať aj cez ochranné pásmo železničnej trate. Celá stavba sa zároveň nachádza v ochranných pásmach Letiska Prievidza a prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach. Na dokončenie obchvatu má zhotoviteľ 976 dní od začatia prác.
Súčasťou sú aj tri mosty a križovatky
Okrem hlavného cestného objektu zrealizujú stavebné tímy výstavbu miestnych komunikácií a chodníkov vrátane verejného osvetlenia. V trase obchvatu sú naplánované až tri mostné objekty, ktoré bude realizovať spoločnosť SMS. Pri križovaní rieky Handlovka je to most s dĺžkou 47 metrov, pri križovaní so železničnou stanicou v Prievidzi most s dĺžkou 137 metrov a pri križovaní s mostom Moštenica zrekonštruujú most dlhý 17 metrov. Súčasťou prác je aj demolácia jednopoľového mosta s dĺžkou 18 metrov.
V rámci obchvatu sa vybudujú aj tri križovatky, vrátane mimoúrovňovej križovatky ciest I/9 a I/63 s čiastkovými stykovými križovatkami. Zároveň vytvoria novú vetvu „A“ smerom na Nováky a dobudujú jazdný pruh na vetve „B“ smerom na Bojnice, pričom opravia kryt vozovky na vetve „B“. Súčasťou projektu sú aj protihlukové opatrenia.
Základné informácie o projekte Obchvat Prievidza:
- dĺžka úseku bude približne 2 755 km,
- súčasťou stavby budú tri mosty, tri križovatky (z toho jedna mimoúrovňová) a dve protihlukové steny,
- zhotoviteľom stavby je združenie EUROVIA SK, a.s. (závod stred), SMS, a.s. a EUROVIA CZ, a.s.,
- celková hodnota investície je 23 miliónov eur,
- dodávateľ má na dokončenie lehotu 976 dní od začiatku výstavby.
VIAC O SPOLOČNOSTI EUROVIA SK
Advertoriál pripravený v spolupráci s Eurovia SK.