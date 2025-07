Ficova tlačovka v napätom garde: Ruleta s ruským plynom, slovná prestrelka s Merzom a karhal aj vlastných!

Tlačová konferencia predsedu vlády Roberta Fica,ministra zahraničných vecí Juraja Blanára a ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovensko sa bude snažiť v najbližších 48 hodinách nájsť s európskymi predstaviteľmi dohodu na garanciách, ktoré by riešili škodlivé dôsledky plánovaného zastavenia dodávok ruského plynu do EÚ od januára 2028. Ak k takejto dohode príde, SR je pripravená v utorok (15. 7.) zahlasovať aj za 18. balík sankcií voči Rusku. S jeho obsahom problém nemá, využíva však potrebu jednomyseľnosti pri tejto téme, aby dosiahla ústupky pri návrhoch Európskej komisie (EK), ktoré stačí schváliť kvalifikovanou väčšinou. Zopakoval to v sobotu na tlačovej konferencii premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že rokovania pokračujú aj cez víkend.

Fico však toho na tlačovom brífingu povedal ešte oveľa viac. Okrem iného dal vedieť, že už aj prehovoril s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom, s ktorým, očividne, nemá práve ideálny vzťah. Sám označil tento rozhovor za veľmi tvrdý a asi trikrát na brífingu zopakoval, že sa mu nebude venovať a popisovať jeho priebeh.

Napriek tomu však nejaké útržky zverejnil. "Nebudem komentovať rozhovor, ktorý bol mimoriadne tvrdý. (..) Povedal som mu, 'pán kancelár, ja nie som prvé dni v politike. Fridrich, máme 48 hodín, poďme vypustiť tú paru. Ľudia stále chodia do roboty'. Ja mám nervozitu kvôli tejto téme neustále, lebo nemôžeme túto tému prehrať sto – nula," hovoril Fico aj o tranzite ruského plynu. Ak sa vraj zavedú vyššie tranzitné poplatky, Slováci podľa jeho záverov budú platiť za bežné veci oveľa viac. "A načo, keď nemusia?" spýtal sa opakovane Fico.

Kritika sa ušla aj politikom do vlastných radov

Fico je však podľa vlastných slov prekvapený nielen z opozičných, ale aj z niektorých z koaličných politikov. Vraj sa tvária, že sa nič nedeje. "Chcel by som upozorniť nielen tých opozičných, ale aj niektorých koaličných politikov, ktorí majú práve teraz v jednej ruke koňačik a v druhej cigaru a majú v paži, čo sa tu deje," vyhlásil Fico.

Ten ešte na úvod brífingu odkázal, že "spiaci politici" by nemali "vylietavať z úľov a vymýšľať nezmysly", čím narážal na opozičných, ale aj tých koaličných politikov.

Do utorka chceme nájsť s EÚ dohodu na garanciách týkajúcich sa plynu, tvrdí premiér

Predseda vlády v tejto súvislosti hovoril v piatok (11. 7.) s poľským premiérom Donaldom Tuskom a v sobotu ráno s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom. Tento rozhovor bol podľa Fica „mimoriadne tvrdý“, ale bližšie ho nechcel komentovať. Slovensko by malo predložiť aktuálne návrhy týkajúce sa požadovaných garancií, aby sa o nich mohlo ďalej rokovať. Mali by sa týkať napríklad budúcej výšky tranzitných poplatkov za dovoz plynu.„V rozhovore včera s poľským premiérom a dnes so spolkovým kancelárom som povedal, že do utorka sa chceme dohodnúť. Chceme nájsť nejaké riešenia. Dovtedy nebudeme súhlasiť s osemnástym balíkom,“ priblížil Fico. Ocenil, že EK sa snaží nájsť riešenie, ale zatiaľ je to iba „v polohe prísľubov“.

Premiér pripustil, že na všetkých zúčastnených stranách mimoriadne stúpa nervozita. „Ja nie som malý chlapec, aby si tu niekto jednoducho myslel, že keď sa dupne nohou, tak Slovensko okamžite urobí to, čo treba. Pri Repoweringu chcem vidieť stanoviská zo strany Európskej komisie, chcem vidieť stanoviská od našich partnerov v EÚ, že chápu výnimočnú situáciu Slovenska,“ zdôraznil s tým, že žiadna krajina nie je tak ohrozená plánovaným zastavením dodávok plynu z Ruska ako SR a všetci to dobre vedia. Slovensko za tento návrh podľa neho nikdy hlasovať nebude, pravdepodobne sa však bude prijímať kvalifikovanou väčšinou a SR tak bude prehlasovaná.

Aj keď k úplnému zastaveniu toku plynu z Ruska má dôjsť až v roku 2028, podľa Fica sa „teraz láme chlieb“. „Preto verím, že budeme môcť v utorok informovať, čo je výsledkom týchto našich rokovaní. A pokiaľ sa v utorok rozhodneme podporiť osemnásty sankčný balík, tak to bude za predpokladu, že sme sa minimálne na niečom dohodli,“ avizoval.Politikom, ktorí by ho chceli kritizovať odkázal, že tento súboj sa nedá vyhrať 100:0. „Hovorím teraz aj o opozičných, aj o vládnych politikoch, aby si uvedomili, že ak chceme byť v Európskej únii a v NATO, nemôžeme automaticky na všetko povedať nie. Rovnako ako predseda vlády garantujem, že nie na všetko poviem áno, len preto, aby som nevytŕčal z radu,“ doplnil Fico.

Opozičným návrhom na podporu protiruských sankcií sa nezaoberáme, uviedol Fico

Návrhom uznesenia, ktorým mala opozícia zaviazať vládu podporovať protiruské sankcie, sa nezaoberáme, uviedol to na sobotnej tlačovej konferencii premiér Robert Fico (Smer-SD) na margo vyjadrení poslankyne SaS Vladimíry Marcinkovej. Návrh opozičných poslancov nemá podľa neho žiadnu právnu legitimitu. Vo svojich vyjadreniach sa odvolal na Ústavný zákon o spolupráci vlády SR a Národnej rady SR v záležitostiach EÚ.„To, čo predložili opoziční poslanci, nemá žiadnu právnu legitimitu, žiadnu právnu záväznosť. Ani sa tým nezaoberáme,“ odkázal Fico.Podotkol, že opozícia „evidentne“ mimo ústavného zákona podala daný návrh preto, aby škodila. „Heslom slovenskej opozície je škodiť od rána do večera,“ skonštatoval Fico.

Na ústavný zákon poukázal aj šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD), podľa ktorého opozícia „vôbec netuší, o čo ide.“ Pripomenul, že kompetencia právne záväzného aktu je výlučne v rukách Výboru NR SR pre európske záležitosti. „To stále platí. To, čo predložili, je mimo toho, o čom sa dnes bavíme,“ povedal Blanár.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR už v piatok (11. 7.) v reakcii na vyjadrenia Marcinkovej uviedlo, že schvaľovaním stanovísk Slovenskej republiky k návrhom právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, o ktorých sa rozhoduje na úrovni zástupcov vlád, je poverený Výbor NR SR pre európske záležitosti.

KRÁĽ JE NAHÝ! Minister Blanár, ktorý má v utorok cestovať do Bruselu a rokovať o sankciách tvrdí, že mojim stanoviskom... Posted by Vladimíra Marcinková on Friday, July 11, 2025

Marcinková na sociálnej sieti uviedla, že opozícia predložila do Národnej rady SR uznesenie k sankciám Európskej únie (EÚ) proti Rusku. Tvrdila, že malo zaviazať vládu na podporu sankcií aj bez jeho prerokovania. Poukázala pritom na to, že ak pätina poslancov navrhne uznesenie k európskym záležitostiam, stane sa pre vládu záväzným aj v prípade, ak sa k nemu v parlamente dva týždne neprijme žiadna zmena, respektíve sa neprijme novšie.