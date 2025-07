Boj proti novej obchodnej dohode s Ukrajinou: Slovensko a ďalšie štyri štáty s ňou majú problémy! Strach o naše trhy

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

BRUSEL – Päť krajín Európskej únie vrátane Slovenska sa postavilo proti novej obchodnej dohode s Ukrajinou. Tá by mala vychádzať zo starej dohody, ktorá od roku 2022 umožňovala ukrajinským poľnohospodárskym a potravinárskym výrobkom vstup do EÚ bez ciel. Okrem nás s podobou dohody nie sú spokojní ani Poliaci, Maďari, Bulhari a Rumuni.

Informáciu priniesli ukrajinské médiá s odvolaním sa na svoje zdroje. Podľa ich informácií Slovensko Poľsko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko počas pondelkového zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo vyjadrili nespokojnosť s novou dohodou medzi Ukrajinou a EÚ. Tá sa pripravuje na základe prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA).

Pätica štátov tvrdí, že nová obchodná dohoda s Ukrajinou, ktorú Európska komisia navrhuje namiesto bezvízového obchodu, ktorý skončil začiatkom júna, môže destabilizovať poľnohospodárske trhy Európskej únie.

Európsky komisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen potvrdil, že na zasadnutí Rady EÚ v Bruseli sa rokovalo aj o obchode s Ukrajinou. „Na žiadosť skupiny niekoľkých štátov sme tiež diskutovali o revidovanej dohode s Ukrajinou,“ povedal.

archívne video

Vnuk na Rade EÚ o kvótach pre ukrajinské poľnohospodárske komodity (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Nová dohoda spôsobuje napätie už dlhšie. Minulý týždeň v Budapešti ministri poľnohospodárstva Slovenska, Maďarska, Poľska a Bulharska Európsku vyzvali komisiu v spoločnej deklarácii k tomu, aby do do finálneho znenia obchodnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou zahrnúla automatické ochranné mechanizmy, individuálne objemové kvóty a cenové prahy, ktoré by zabránili destabilizácii vnútorného trhu v členských štátoch najviac zasiahnutých dovozom agrokomodít z Ukrajiny. Pripojiť sa malo aj Rumunsko.

„Slovensko podporuje vyvážené a férové obchodné vzťahy s Ukrajinou, ale nie na úkor našich poľnohospodárov. Následky nekontrolovaného dovozu pociťujeme v celom sektore, od pestovateľov až po spracovateľov. Navrhované zvýšenie kvót pri citlivých komoditách, ako je cukor, vajcia či med je neakceptovateľné. Nezodpovedá pôvodným avízam ani možnostiam našich producentov konkurovať cenovo deformovaným dovozom,“ uviedol minulý týždeň minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SSD).

Je podľa neho zásadné, aby sa návrh dohody s Ukrajinou doplnil o regionálne ochranné opatrenia pre krajiny prvej línie, akými sú Slovensko či Maďarsko. „Ak EÚ myslí potravinovú sebestačnosť vážne, musí chrániť svoje vnútorné trhy. V opačnom prípade hrozí, že naši poľnohospodári stratia motiváciu produkovať, a to je cesta, ktorou ísť nemôžeme,“ zdôraznil Takáč.