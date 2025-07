Z politikov sú bratia v zbroji: Pellegriniho a spol čakajú dva nekompromisné týždne, už sa zabývali!

Pellegrini nastupuje na dva týždne tvrdého výcviku. (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Fanúšikom zveční každý jeden deň

Vo výcvikovom tábore v priestore Turecký Vrch Pellegrini už strávil prvý deň a popísal aj svoje bezprostredné dojmy. Zároveň chce, aby jeho podporovatelia túto cestu absolvovali aspoň na diaľku spolu s ním a sľubuje každý deň jedno exkluzívne video.

Dostali výstroj a čaká ich ostrý tréning na úvod

Okrem Pellegriniho všetci pred 14-dňovou prípravou dostali štandardnú výstroj a úvodné poučenia. Nebude chýbať krutý skorý ranný budíček a povinná rozcvička. Ostrý tréning začne už čoskoro. "Dali sme si do poriadku taktickú vestu so všetkým, čo na ňu má byť navešané a namontované," popísala hlava štátu. "Po príchode do tábora sme dostali povinnú výcvikovú výstroj, ktorá je, samozrejme, podstatne rozsiahlejšia, ako to, čo mám teraz na sebe," popísal Pellegrini na sklonku dňa po prvom dni výcviku oblečený v maskáčoch.

Zabývali sa v areáli

"Následne sme sa oboznámili s celým areálom, v ktorom budeme žiť, bývať a cvičiť," pokračoval Pellegrini s tým, že už začali prípravy aj na zajtrajší (dnešný, pozn. red.) deň. Práve v piatok 11. júla je deň D, kedy ostrý tréning započne.

"Ak by ste chceli vedieť, budíček je tu každý deň 5:30 a o 6:00 začíname rozcvičkou, potom nasledujú raňajky a po raňajkách nás čaká prvá skúška ohňom, uvidíme, čo prinesie zajtrajší deň," dodal Pellegrini s tým, že fanúšikov bude každý večer informovať.

Tri typy záloh

Národné obranné sily (NOS) sú rozdelené do troch typov záloh.

Operačné zálohy sú určené najmä pre ľudí s armádnymi skúsenosťami, napríklad pre bývalých vojakov či ľudí, ktorí už prešli nejakým typom výcviku alebo absolvovali základnú vojenskú službu a vedia, čomu by sa v armáde venovali. Do pohotovostných záloh by sa mohli prihlásiť armádni nováčikovia bez skúseností.

V rámci štruktúry NOS sú zriadené aj branné zálohy, v ktorých môžu záujemcovia získať výcvik bez povinnosti sa zálohám viazať. Za absolvovanie výcviku a ďalších povinností dostanú ľudia aj príspevok a plat vojaka v danej hodnosti. Ministerstvo sľúbilo i ďalšie benefity.