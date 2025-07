Začal sa prvý turnus výcviku do národných obranných síl: Zapojil sa aj prezident a ženy

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Na výcviku sa v aktuálnom turnuse zúčastňuje aj prezident SR Peter Pellegrini. Podľa svojich slov nebude mať žiadne mimoriadne podmienky ani špeciálne zaobchádzanie. Je pripravený zostať vo výcvikovom centre celých 14 dní. Ako poukázal, prezidentské povinnosti je schopný vykonávať aj odtiaľ.

Prítomných aj deväť žien

Kaliňák dodal, že v aktuálnom turnuse je prihlásených medzi cvičiacimi aj deväť žien. Približne polovica cvičiacich sa hlásila do branných záloh. Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko vyhlásil, že vďaka investícii do zariadenia je infraštruktúra cvičiska pripravená na výcvik.

Legislatívnym procesom prešiel nový zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti. Mení fungovanie doterajších aktívnych záloh a zriaďuje NOS. Okrem toho zákon umožní aj vznik Žandárskeho zboru a ministerstvu pridelí aj iné právomoci.

NOS sú rozdelené do troch typov záloh

NOS sú rozdelené do troch typov záloh. Operačné zálohy sú určené najmä pre ľudí s armádnymi skúsenosťami, napríklad pre bývalých vojakov či ľudí, ktorí už prešli nejakým typom výcviku alebo absolvovali základnú vojenskú službu a vedia, čomu by sa v armáde venovali. Do pohotovostných záloh by sa mohli prihlásiť armádni nováčikovia bez skúseností. V rámci štruktúry NOS sú zriadené aj branné zálohy, v ktorých môžu záujemcovia získať výcvik bez povinnosti sa zálohám viazať. Za absolvovanie výcviku a ďalších povinností dostanú ľudia aj príspevok a plat vojaka v danej hodnosti. Ministerstvo sľúbilo i ďalšie benefity.