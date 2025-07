V otázke zastavenia dodávok ruského plynu si želám skorú dohodu, uviedol Fico

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovensko naďalej odmieta hlasovať za 18. balík protiruských sankcií a hlasovanie podmieňuje vyriešením obáv okolo ceny plynu, jeho dostatku a náhrady škôd, ktoré budú spôsobené zastavením toku ruského plynu od 1. januára 2028. Na sociálnej sieti to vo štvrtok uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD), no zároveň dodal, že si želá skorú dohodu s Európskou komisiou (EK), ktorá by viedla k takej úprave návrhu na zastavenie toku ruského plynu, ktorá by Slovensko ochránila pred najhoršími možnými následkami.