Železnice sa pri zadržiavaných platbách hrajú na slepú babu, testujú trpezlivosť odborov aj EÚ

ŽSR tvrdia, že platia včas a ani o prípadnom zadržiavaní platieb subdodávateľom zo strany TSS Grade nič nevedia. Železnice to vyhlásili i napriek tomu, že list odborárov adresovaný premiérovi signalizuje iné. Postihnuté firmy vyzývajú, aby konkretizovali platby, ktoré im boli neuhradené a identifikovali stavby, pri ktorých sa to stalo. Spoločnosť TSS Grade na zaslané otázky neodpovedala. Nie je tak známe, či a koľkým svojim subdodávateľom neplatila včas, ani z akého dôvodu sa tak mohlo stať.

Ministerstvo dopravy sa ako zriaďovateľ železníc k problémom s platobnou disciplínou v sektore nevyjadrilo. Nereagovalo ani na podozrenia z uplatňovania neférových trhových praktík. Práve z rozpočtovej kapitoly rezortu pritom primárne plynú štátne a európske financie na výstavbu a rekonštrukciu železničných tratí.

Minister dopravy Jozef Ráž: Do konca roka by sme chceli mať železničnú stanicu prevádzkyschopnú pre cestujúcich (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Neférové praktiky

Odborári spoločnosti Železničné stavby, a.s. Košice v liste Ficovi upozorňujú na nečestné praktiky a na nedodržiavanie zmluvných podmienok, vyjadrujú obavu o svoje sociálne istoty a avizujú protestné akcie. Pri problémoch s platobnou disciplínou okrem samotných ŽSR konkrétne spomínajú aj významného sektorového hráča, spoločnosť TSS Grade.

„Informujeme vás, že ako základná organizácia odborového zväzu spoločnosti Železničné stavby Košice sme boli v dôsledku pokračujúceho neplnenia dodávateľsko-odberateľských povinností zo strany ŽSR, spoločnosti TSS Grade a s nimi koordinované subjekty a v dôsledku deformácie podnikateľského prostredia v železničnej doprave a v dôsledku zadržiavania finančných prostriedkov spoločnosti Železničné stavby Košice prinútení prijať nepopulárne opatrenia,“ píšu premiérovi železniční odborári a zároveň ho oboznamujú o svojich plánoch protestovať pred budovami ŽSR a MD SR, ako aj o pochode pred Úrad vlády Slovenskej republiky.

Odborári vystríhajú premiéra pred podobným platobným škandálom, ktorý sa v minulosti odohral na diaľniciach. Obávajú sa o férovosť obchodných vzťahov na trhu, ako aj o budúcnosť európskych peňazí. „Akékoľvek pochybnosti o čestnom a účelnom vynakladaní zdrojov Európskej Únie môžu negatívne vplývať na ďalší investičný rozvoj železničnej siete na Slovensku a na komfort cestujúcich,“ upozorňujú premiéra v liste odborári.

Neplatenie popierajú

Železnice sa obhajujú, neplatenie popierajú a tvrdia, že majú dobrú platobnú disciplínu, svoje záväzky uhrádzajú riadne a včas.

„Aktuálne nám nie sú známe žiadne prípady, kedy by do procesu úhrady za vykonané práce a dodávky príp. služby došlo k svojvoľnému nerešpektovaniu zmluvne dohodnutých zásad a pravidiel mimo zmluvne dohodnutých podmienok zo strany ŽSR,“ reagovala pre SITA hovorkyňa ŽSR Petra Lániková a podotýka, že každý priamy subdodávateľ môže svoje pohľadávky voči zhotoviteľovi v zmysle zmluvy postúpiť s odôvodnením rovno na železnice.

ŽSR neevidujú problémy s platbami ani zo strany spoločnosti TSS Grade. „ŽSR nemajú informáciu o tom, že by táto spoločnosť neplnila svoje finančné záväzky alebo že by sa na ŽSR niektorý z jeho subdodávateľov obrátil so žiadosťou o postúpenie platných pohľadávok,“ doplnila Lániková.

ŽSR však jednotlivé firmy vyzývajú, aby konkretizovali platby, ktoré im boli neuhradené a identifikovali stavby, pri ktorých sa to stalo. Rezort dopravyy sa ako zriaďovateľ železníc k problémom s platobnou disciplínou v sektore nevyjadrilo. Otázky odporučilo smerovať priamo na ŽSR. Nereagovalo ani na podozrenia z uplatňovania nečestných trhových praktík. K zaslaným otázkam nezaujala stanovisko ani spoločnosť TSS Grade. Či a koľkým svojim subdodávateľom neplatila včas, ani z akého dôvodu sa tak mohlo stať, zostalo nezodpovedané.

Zhoda mien

Spoločnosť TSS Grade je kľúčovým zhotoviteľom železničných stavieb na Slovensku. Firma o sebe tvrdí, že má za sebou 960 hotových projektov.

V minulosti sa dostala do dlhov a prešla reštrukturalizáciou. Svojim veriteľom mala v tom čase zaplatiť iba 15 percent pohľadávok. Akcionársky v minulosti médiá spájali spoločnosť TSS Grade napríklad s veľkopodnikateľmi Vladimírom Poórom, Ivanom Petríčkom či Františkom Hodorovským.

Zaujímavosťou je, že jedným z členov predstavenstva spoločnosti TSS Grade je aj Marek Choma. Ministerstvo dopravy ubezpečilo, že nejde o rodinného príbuzného súčasného štátneho tajomníka Igora Chomu. „Nie je to jeho príbuzný,“ reagovala pre SITA hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.

Európska únia monitoruje

Dodržiavanie platobnej disciplíny na Slovensku sa dostalo do hľadáčika aj Európskej únie. V aktuálnej hodnotiacej správe Európska komisia (EK) vyčíta Slovensku porušovanie smernice o oneskorených platbách. Varuje, že môžeme z tohto dôvodu o eurofondy aj prísť. Práve spomínaná európska smernica chráni firmy, aby dostali za projekty financované z verejných zdrojov zaplatené včas.

Podniky sú závislé od pravidelných platieb, aby mohli fungovať a vyplácať mzdy svojim zamestnancom. V európskej smernici o oneskorených platbách sa orgánom verejnej moci ukladá povinnosť platiť faktúry v lehote 30 dní.

„Ak členský štát pri vykonávaní opatrení v rámci plánu obnovy a odolnosti systematicky nedodržiava smernicu o oneskorených platbách, bolo by to dôvodom na zníženie alebo vymáhanie finančných prostriedkov vo výške od 5 % do 100 % podpory v závislosti od závažnosti nedodržania,“ uviedla pre SITA Martina Štefániková z tlačového oddelenia Zastúpenia EK v Slovenskej republike.

Poškodzovanie veriteľa

Pri domáhaní sa zaplatenia odporúča právny expert obchodným subjektom využiť výzvu na úhradu faktúry. „V prípade, že ani po tejto výzve nedôjde k úhrade faktúry, je možné si nárokovať na úroky z omeškania, alternatívne prípadné odstúpenie od zmluvy alebo iné zo zmluvy plynúce sankcie,“ uviedol pre SITA komerčný právnik Karol Čopák.

Právnik tiež pripomína, že zaplateniu faktúry sa môže firma domáhať aj v upomínacom konaní prostredníctvom súdu. V závažných prípadoch dokonca môže ísť až o znaky trestného činu poškodzovania veriteľa. „Muselo by ísť o úmyselné konanie zo strany objednávateľa s cieľom poškodiť dodávateľov, ktorí by boli v danom prípade veriteľmi,“ dodáva právnik Čopák.