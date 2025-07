VIDEO Búrková APOKALYPSA na východe Slovenska! Po smršti hrozí lejak a záplavy: Vydali najvyššie výstrahy

Búrky napáchali na východe Slovenska obrovské škody (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj, TASR/Veronika Mihaliková, Facebook/Severe Weather Slovakia o.z./Erik Šváb)

V Prešovskom a Košickom kraji vyhlásili pre počasie 38 mimoriadnych situácií

V Gelnici sú škody po búrke obrovské, vypísali verejnú zbierku

Aktualizované 13:16 Pre viaceré lokality na severnom, západnom a strednom Slovensku platia aj výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa. Druhý stupeň výstrahy je vydaný pre okresy Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Prievidza aj Poprad.

Hydrologické výstrahy (Zdroj: SHMÚ)

Aktualizované 13:15 Na viacerých územiach Slovenska hrozia v utorok silnejšie dažde, pričom sa predpokladá, že spôsobia veľké škody a ohrozia ľudské životy. Na severe Slovenska sa môže vyskytnúť dážď s úhrnom viac ako 130 milimetrov. SHMÚ preto pre okresy Čadca, Námestovo, Tvrdošín a Poprad vydal výstrahu tretieho stupňa. So silnejším dažďom však treba počítať aj v ďalších oblastiach. Výstraha druhého stupňa platí pre viaceré okresy Žilinského kraja, okresy Kežmarok, Považská Bystrica a Púchov a výstraha prvého stupňa sa zase týka viacerých okresov Trenčianskeho kraja, okresov Brezno, Banská Bystrica, Skalica, Senica, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice, Levoča, Sabinov a Stará Ľubovňa.

(Zdroj: SHMÚ)

Aktualizované 12:45 V súvislosti s poveternostnou situáciou a búrkami bolo v pondelok (7. 7.) od 15.00 h do 19.00 h v Banskobystrickom kraji vykonaných 22 hasičských zásahov. "Išlo o technickú pomoc - popadané stromy a v jedom prípade aj o technickú pomoc pri odtrhnutej streche na budove. Najviac výjazdov vykonali príslušníci z OR HaZZ v Rimavskej Sobote - celkovo 11," priblížili banskobystrickí krajskí hasiči s tým, že DHZ vykonali 15 výjazdov.

VČERA ZASAHOVALI HASIČI V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI 🌩⚡⛈ ➡️V súvislosti s poveternostnou situáciou a búrkami bolo včera... Posted by Hasičský a záchranný zbor - Banskobystrický kraj on Tuesday, July 8, 2025

Aktualizované 12:27 Je vyhlásených 38 mimoriadnych situácii

Po včerajších silných búrkach eviduje centrálne monitorovacia a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia MV SR 38 vyhlásených mimoriadnych situácií, tri II. stupne povodňovej aktivity a jeden III. stupeň povodňovej aktivity. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. V súčasnosti sú v teréne zamestnanci odborov krízového riadenia príslušných okresných úradov, ktorí komunikujú so starostami a usmerňujú ich pri riadení záchranných prác. Zo skladov civilnej ochrany boli pre okres Gelnica vyčlenené krycie plachty pre budovy a obydlia, ktorým vietor poškodil strechy. V prípade potreby bude vyčlenený ďalší materiál.

Správa mestskej zelene v Košiciach od rána odstraňuje škody po smršti (Zdroj: Facebook/Správa mestskej zelene v Košiciach)

V Gelnici je aktuálne aj výjazdová skupina sekcie krízového riadenia a na miesto mieri aj štátny tajomník a splnomocnenec pre územnú samosprávu Michal Kaliňák. "Na ďalšom zasadnutí krízového štábu budeme vyhodnocovať rozsah pomoci, ktorú vieme občanom a samosprávam poskytnúť okamžite, aby sme čo najviac eliminovali následky tejto živelnej pohromy," upresnil štátny tajomník.

🌪️ VETERNÁ SMRŠŤ NA VÝCHODE: 38 VYHLÁSENÝCH MIMORIADNYCH SITUÁCIÍ A 4 STUPNE POVODŇOVEJ AKTIVITY 💧 Po včerajších... Posted by Ministerstvo vnútra SR on Tuesday, July 8, 2025

Aktualizované 11:58 Klienti Allianz – Slovenskej poisťovne od rána nahlasujú škody po silných búrkach, poisťovňa eviduje už vyše 300 škôd na privátnom majetku klientov a 10 škôd podnikateľov. Najviac hlásení je z okresov Prešov, Košice, Svidník a Gelnica. „Klienti najčastejšie nahlasujú poškodené strechy, altánky, ploty, ďalej zatečené podkrovia, okná rozbité od lietajúcich predmetov, poškodené vonkajšie žalúzie a rolety a tiež zničené hnuteľné veci na pozemku ako trampolíny či záhradný nábytok,“ uviedol riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianzu Dárius Nógli. Motoristi zo svojho havarijného poistenia nahlásili už 10 vozidiel poškodených padnutým stromom či iným predmetom. „Predpokladáme, že počet hlásení v najbližších dňoch ešte bude rásť,“ dodal.

Aktualizované 11:20 Hasiči Košického kraja riešili za 24 hodín viac než 500 hovorov a mali 176 výjazdov. Najčastejšie išlo o spadnuté stromy na cestách, uvoľnené časti striech a nebezpečne visiace konáre.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)

"Do akcie bolo nasadených 95 profesionálnych hasičov, 46 členov DHZO a 54 kusov hasičskej techniky. Najviac výjazdov hlásili okresy Košice, Rožňava, Košice-okolie a Michalovce," dodávajú hasiči.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)

Aktualizované 11:05 Po búrke odstraňuje škody aj mesto Lučenec. "Od skorých ranných hodín pokračujeme v intenzívnych prácach na odstraňovaní vyvrátených stromov a popadaných konárov," informuje radnica s tým, že zamestnanci oddelenia dopravy a životného prostredia zároveň vykonali ďalšiu obhliadku mesta s cieľom komplexne zmapovať rozsah škôd na zeleni. "Škody na majetku sme zaznamenali pri Hoteli Pelikán, kde strom nachádzajúci sa na súkromnom pozemku spadol na auto odstavené na ulici. Zdôrazňujeme, že strom sa nenachádzal na verejnom priestranstve, ale na súkromnom pozemku, a teda starostlivosť oň a údržba nie je v kompetencii mesta Lučenec," dodáva s tým, že poškodená zeleň bola na väčšine postihnutých miest už odstránená – chodníky, cesty aj cyklotrasy sú plne prejazdné.

Odstraňujeme škody, ktoré napáchala silná búrka ⛈ ⚡️☔️Včerajšia (7. 7.) búrka so silným vetrom, ktorá zasiahla... Posted by Mesto Lučenec on Tuesday, July 8, 2025

Aktualizované 11:00 V dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok nastal výpadok elektrickej energie na desiatkach pôšt na východnom Slovensku. Na väčšine z nich sa podarilo obnoviť dodávky elektriny, niektoré však fungujú v obmedzenom režime alebo ostávajú zatvorené na nevyhnutne dlhý čas. "V prípade ďalšieho zhoršenia počasia môže nastať obmedzenie doručovateľskej služby v niektorých lokalitách, a to v záujme ochrany životov a zdravia zamestnancov Slovenskej pošty. Rozhodnutie sa bude odvíjať od informácií z lokálnych krízových štábov," informuje spoločnosť. Zoznam zatvorených pôšt, respektíve pôšt s obmedzeniami bude priebežne aktualizovaný na webovej stránke. Aktuálne otváracie hodiny sú pre zákazníkov dostupné na webe Slovenskej pošty a v mobilnej aplikácii.

Zoznam zatvorených pôšt Gelnica Slovenská 40, 056 01 Gelnica

Giraltovce Hviezdoslavova 1, 087 01 Giraltovce

Rožňava 1 Šafárikova 62, 048 01 Rožňava

Soľ Soľ 107, 094 35 Soľ

Aktualizované 10:33 Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov zasahovali pre poveternostnú situáciu od pondelka rána (7. 7.) do utorka rána celkovo 487 ráz. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia HaZZ Zuzana Geguššová. „Najviac zásahov evidujeme v Prešovskom kraji, kde bola pomoc hasičov potrebná až 254-krát. V Košickom kraji evidujeme 147 zásahov, v Banskobystrickom kraji 34 zásahov. Na ostatnom území Slovenska sme zaznamenali nižší počet zásahov, a to v Trnavskom kraji 18 zásahov, Žilinskom kraji 11 zásahov, Trenčianskom kraji desať zásahov, Bratislavskom kraji osem zásahov a Nitrianskom kraji päť zásahov,“ priblížila.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Zásahy súviseli najmä s odstraňovaním popadaných stromov z cestných komunikácií, chodníkov či elektrických vedení. Rovnako aj s odstraňovaním naklonených stromov, ktoré ohrozovali premávku, či uvoľnených plechov na strechách rodinných domov. Zásahy sa týkali aj odčerpávania vody zo zatopených priestorov.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Aktualizované 10:24 V Hanušovciach nad Topľou sú po búrke škody aj na kultúrnych pamiatkach

V Hanušovciach nad Topľou pokračujú v odstraňovaní škôd, v meste bola vyhlásená mimoriadna situácia. Ako uviedol primátor Štefan Straka, vietor spôsobil rozsiahle škody aj na národných kultúrnych pamiatkach. „Ide o sušiareň a grófsky park pri Veľkom kaštieli. Škody sú tam enormné, poškodených je veľa stromov. Pravdepodobne požiadame občanov, aby sa tejto časti mesta vyhli, pretože môže byť nebezpečná,“ uviedol primátor.

Búrka zničila Národnú kultúrnu pamiatku Sušiareň liečivých rastlín na Šariši (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Zásahy boli potrebné na mestských komunikáciách a chodníkoch, ktoré boli po búrke neprejazdné pre popadané konáre. Podľa primátora v meste pracujú zamestnanci mestského úradu, dobrovoľníci, hasiči aj pracovníci energetických spoločností. „Stromy popadali na trafostanice. Niektoré ulice sú bez elektriny doteraz. Poškodená bola aj rozhlasová sieť,“ doplnil Straka. Vietor spôsobil rozsiahle škody na budovách, strechách, vozidlách, plotoch a infraštruktúre. Rozsah škôd samospráva ešte mapuje a zároveň zbiera údaje od občanov. V priebehu dňa znova zasadne krízový štáb.

V Hanušovciach je dočasne zatvorený aj archeoskanzen, informovali o tom z Krajského múzea v Prešove na sociálnej sieti. „V našom areáli došlo k pádu stromov, ktoré poškodili exteriér aj vnútorné vybavenie skanzenu. Z bezpečnostných dôvodov preto dočasne zatvárame archeoskanzen v Hanušovciach,“ uviedli s tým, že o opätovnom otvorení budú verejnosť informovať.

Aktualizované 10:20 Silná búrka spôsobili škody aj v ZOO Košice. "Z bezpečnostných dôvodov zostáva dnes dopoludnia uzatvorený Dinopark, na odstraňovaní následkov sa pracuje," informovalo mesto.

SILNÁ BÚRKA SPÔSOBILA ŠKODY AJ V ZOO Košice. 🌩️ Z bezpečnostných dôvodov zostáva dnes dopoludnia uzatvorený Dinopark, na odstraňovaní následkov sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie. 🙏 Posted by Košice - Mesto Košice on Tuesday, July 8, 2025

Aktualizované 10:15 V Rožňave v utorok pokračujú s odstraňovaním dôsledkov pondelňajšej (7. 7.) búrky, ktorá však v meste spôsobila len malé škody. Vyvrátených bolo niekoľko stromov i stĺp verejného osvetlenia, uviedol zástupca primátora Michal Drengubiak. „V dôsledku silného nárazového vetra bolo vyvrátených alebo zlomených do desať stromov, stĺp verejného osvetlenia a polámané konáre. Jeden strom bol vyvrátený pri mestskej budove, kde však podľa predbežných informácií vznikli len minimálne škody,“ priblížil Drengubiak.

Silný vietor pri búrke spôsobil škody aj v Rožňave. Niektoré stromy neodolali a tak sme museli v podvečerných hodinách odstraňovať škody, ktoré vietor napáchal. Posted by Technické služby mesta Rožňava on Monday, July 7, 2025

Búrka v Rožňave spôsobila len malé škody, samospráva tak nemusela pristupovať k vyhláseniu mimoriadnej situácie. Hlásené zatiaľ nemá ani škody na majetku obyvateľov. „Ihneď po odznení búrky začali prvé práce príslušníci Hasičského a záchranného zboru Rožňava, ako aj zamestnanci Technických služieb mesta Rožňava, keď odstraňovali následky búrky,“ dodal zástupca primátora s tým, že zamestnanci technických služieb pokračujú v odstraňovaní následkov aj v utorok.

Aktualizované 10:10 Zábery zničenej Národnej kultúrnej pamiatky Sušiareň liečivých rastlín na Šariši.

Búrka zničila Národnú kultúrnu pamiatku Sušiareň liečivých rastlín na Šariši (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Aktualizované 10:08 Aktuálne sú v meste Prešov odstavené všetky striekajúce fontány, pre verejnosť sú zatvorené cintoríny a uzavretý je aj celý areál Prírodného kúpaliska Delňa. "Zatvorené sú aj verejné toalety na Floriánovej ulici. Poškodené sú dreviny v Panskej záhrade a v ďalších parkoch na území mesta, preto žiadame občanov, aby sa parkom nateraz vyhýbali a neprechádzali v tesnej blízkosti stromov, vzhľadom na to, že hrozí riziko ďalšieho nalomenia konárov či padnutia poškodených stromov," vyzýva Hudák.

Aktualizované 10:05 Na Mestskom úrade v Prešove v utorok ráno opäť zasadal krízový štáb. Záchranné práce po včerajšej búrke spojenej so silným nárazovým vetrom trvali až do neskorých nočných hodín, informoval hovorca Prešova Michal Hudák. Mestská polícia Prešov eviduje 55 nahlásených podnetov od občanov, pričom posledné hlásenia zaznamenala tesne pred polnocou. Záchranné práce naďalej pokračujú, pomáhajú aj vojaci.

Na území mesta Prešov je viacero polámaných a poškodených stromov a poškodené je aj dopravné značenie (na uliciach Pražská, Októbrová, Jána Pavla II. a na Sídlisku II). V nasledujúcich hodinách budú správcovia cestných komunikácií na území mesta Prešov vykonávať kontrolu dopravného značenia a čistenie komunikácií, ako aj kanalizačných vpustí.

Aktualizované 9:53 Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) avizoval ľuďom v zasiahnutých oblastiach pomoc. Všetky záchranné a policajné zložky sú podľa neho v plnom nasadení a ľudom na východe krajiny pomáhajú.

Všetky záchranné a policajné zložky sú v plnom nasadení a pomáhajú ľuďom v zasiahnutých oblastiach po kalamite na východe Slovenska. My vás v tom nenecháme! Posted by Matúš Šutaj Eštok on Tuesday, July 8, 2025

Aktualizované 9:50 So znepokojením prijal správy o následkoch utorkového počasia na východnom Slovensku aj predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). „Strhnuté strechy, zaplavené domy a popadané stromy na cestách sú len časťou dramatickej situácie, v ktorej sa ocitli mnohé obce. Ľudia prišli o to, čo si roky budovali,“ okomentoval na sociálnej sieti. Apeloval na rýchlu pomoc a súdržnosť komunít. Poďakoval sa zasahujúcim zložkám.

Aktualizované 9:47 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR avizuje v súvislosti s pondelkovou (7. 7.) víchricou na východnom Slovensku humanitárnu pomoc. Vyhlásil to šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD). „Domácnostiam, mestám a obciam postihnutým víchricou na východnom Slovensku poskytneme humanitárnu pomoc. Pracovníci úradov práce v okresoch, ktoré zasiahol živel, už vyrazili do terénu,“ poznamenal.

Domácnostiam, mestám a obciam postihnutým víchricou na východnom Slovensku poskytneme humanitárnu pomoc. Pracovníci úradov práce v okresoch, ktoré zasiahol živel, už vyrazili do terénu. Posted by Erik Tomáš on Monday, July 7, 2025

Aktualizované 9:34 Mesto Gelnica vyzýva obyvateľov, ktorí potrebujú pomoc, aby sa im ozvali. "Dnes od rána sú pracovníci mesta v teréne, aby pomáhali s odstraňovaním následkov ničivej búrky, ktorá sa prehnala Gelnicou. Prosíme občanov, aby žiadosti o ich využitie na práce na ich súkromnom majetku adresovali na mail primator@gelnica.sk," informuje radnica, ktorá vyhlásila verejnú zbierku.

(Zdroj: Facebook/Gelnica - oficiálna stránka mesta)

Aktualizované 9:32 Gelnica sa spamätáva z ničivej pondelkovej búrky, ktorú sprevádzal silný vietor s rýchlosťou vyše 100 km/h. Ten strhával strechy, ničil autá, lámal stromy a nechal stovky ľudí bez strechy nad hlavou. Poškodených je už takmer 400 obyvateľov mesta.

Aktualizované 9:28 Príslušníci Hasičského a záchranného zboru zasahovali v pondelok (7. 7.) v Prešovskom kraji v súvislosti s búrkovou činnosťou celkovo 26-krát. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Miroslava Knišová. „Ich pomoc bola potrebná najmä pri odstraňovaní popadaných stromov a elektrického vedenia, ako aj pri zabezpečovaní a odstraňovaní strhnutých a poškodených striech,“ uviedla Knišová. Celkom podľa jej slov zasahovalo 69 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a bolo nasadených 19 kusov hasičskej techniky.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Prešovský kraj)

Aktualizované 9:25 V obci Kosihovce v okrese Veľký Krtíš padali v pondelok krúpy.

Aktualizované 9:22 Stránka I Love Bardejov zverejnila zábery z obce Hankovce v okrese Humenné, kde búrky spôsobili škody. "Zostali len škody, ale aj ľudia, ktorí sa nezľakli a hneď pomáhajú," uvádza.

🌧️ Hankovce po búrke. 🌧️ Zostali len škody, ale aj ľudia, ktorí sa nezľakli a hneď pomáhajú. Rešpekt každému, kto... Posted by ilovebardejov on Monday, July 7, 2025

Aktualizované 9:18 Dominik Karaffa, poslanec mesta Košice, informoval, že mu včerajšia búrka poškodila auto a na streche ich bytového domu odtrhla časť strechy. Poďakoval sa zároveň za pomoc obyvateľovi, ktorý mu pomohol s odpratávaním konárov. Zvyšky padnutých stromov a konárov odpraceme v priebehu nasledujúcich týždňov.

Včerajšia búrka napáchala aj v Košiciach množstvo škôd. Odstraňovanie polámaných konárov, stromov a dalších škôd na... Posted by Dominik Karaffa poslanec mesta Košice on Monday, July 7, 2025

Aktualizované 9:16 Včerajšia búrka v Prešovskom kraji napáchala rozsiahle škody, silný vietor polámal stromy, ktoré popadali na elektrické vedenie. Ako informoval internetový poskytovateľ WI-NET, viaceré obce v regióne sú momentálne bez elektrického prúdu. "V dôsledku toho nefunguje internetové pripojenie – naše vysielače a zariadenia potrebujú na prevádzku elektrickú energiu," uvádza s tým, že vietor postrhával vysielacie zariadenia zo striech a popadané stromy poškodili optické vedenia. "Veríme, že po obnovení dodávky elektriny sa naše služby budú dať postupne obnovovať. Naši technici sú v teréne a situáciu priebežne riešia," dodávajú.

Aktualizované 9:13 Veľké starosti narobila silná búrka v Prešovej aj občianskemu združeniu Podaj ďalej Prešov. "Žiaľ, do nášho Charity shopu sa momentálne nedá vôbec dostať – kým všetko neodstránime a nezaistí sa bezpečnosť, musíme mať zatvorené," informovali na sociálnej sieti.

💔 Dnes a možno aj pár dní musíme zostať zatvorení... Silná búrka, ktorá sa včera prehnala Prešovom, nám narobila veľké... Posted by Podaj ďalej Prešov on Monday, July 7, 2025

Aktualizované 9:09 Správa mestskej zelene v Košiciach od skorého rána odstraňuje vetrom vyvrátené stromy a zlomené konáre. "Škody priebežne mapujeme a v teréne momentálne máme všetkých dostupných pracovníkov," informovala s tým, že silný vietor napáchal väčšie i menšie škody na zeleni vo všetkých nami spravovaných mestských častiach, odkiaľ stále dostávajú nové hlásenia. "Poškodené stromy posudzujú naši arboristi, odstraňovanie následkov búrky potrvá pravdepodobne ešte niekoľko dní," dodáva.

Aktualizované 9:05 Včerajšia búrka sa Michalovciam vyhla bez vážnych následkov. "Okrem niekoľkých poškodených plotov a popadaných stromov a konárov neevidujeme žiadne zranenia či veľké poškodenia majetku. V porovnaní s inými mestami a obcami, kde vietor a lejak narobili oveľa väčšie škody, môžeme hovoriť o veľkom šťastí," informoval primátor Miroslav Dufinec.

(Zdroj: Facebook/Miroslav Dufinec - primátor mesta Michalovce)

Aktualizované 9:00 Búrka napáchala škody aj v obci Soľ v okrese Vranov nad Topľou. Hlásia z tadiaľ popadané stromy a tiež strhnutnú strechu neďaleko miestnej reštaurácie.

Aktualizované 8:55 Profesionálni hasiči a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí v Žilinskom kraji zasahovali v od pondelka (7. 7.) 06:00 h za 24 hodíny v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 10-krát. Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov a čerpanie vody zo zatopených priestorov. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor Žilinského kraja.

Aktualizované 8:32 Nad karpatskou oblasťou sa v utorok vlní studený front. Súčasne sa z jadranskej oblasti stred tlakovej níže presunie nad Karpaty, informuje SHMÚ. Od juhozápadu tak do našej oblasti bude zasahovať celkom výrazné pásmo plošných zrážok, ktoré potrvajú takmer do konca týždňa. Ako informoval portál o počasí iMeteo.sk, najviac zrážok sa do soboty očakáva na severnom a na strednom Slovensku, kde môže zrážkový úhrn prekročiť 100 mm. V oblasti Kysúc, Liptova, Oravy a Tatier môže ojedinele spadnúť až 200 mm.

Od západu prichádza ďalšia vlna zrážok, od poludnia udrú opäť búrky (Zdroj: SHMÚ)

Aktualizované 8:27 Vietor zanechal za sebou spúšť aj v obci Tročany v okrese Bardejov, z niektorých striech ostali len triesky.

😞 Obec Tročany po búrke. 😞 Vietor zanechal za sebou spúšť, z niektorých striech ostali len triesky. Ďakujeme hasičom a... Posted by ilovebardejov on Monday, July 7, 2025

Aktualizované 8:24 Búrlivé počasie a silný dážď zasiahol aj Občianske združenie Pomáhaj a chráň Humenské labky.

Aktualizované 8:20 Národna kultúrna pamiatka sušiareň bylín v Hanušovciach nad Topľou spadla. Informoval o tom na sociálnej sieti opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS). "Treba jej vzdať poklonu. Čo všetko za tie roky vydržala – do poslednej chvíle hrdinsky stála. Už bola značne poškodená, no stále stála. Bola aj svedectvom našej doby. Nevzdala sa sama. Poskladáme ju. Na novom mieste, ale poskladáme. Takej hrdinke vekov, akou sušiareň je, musíme pomôcť znovu povstať," napísal.

Sušiareň bylín v Hanušovciach nad Topľou nevydržala nápor vetra (Zdroj: Facebook/Alojz Hlina)

Aktualizované 8:15 V obci Ďurkov v okrese Košice - okolie ostala po búrke spúšť.

🗓️07.07.2025 🫣 Dnešný vietor na východe narobil riadnu paseku... 📸 Erik Šváb, Ďurkov (Košice - okolie) 🤘DonP Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Monday, July 7, 2025

Aktualizované 8:12 Búrky napáchali škody aj v obci Jaklovce v okrese Gelnica. Je tam vyhlásená mimoriadna situácia.

Aktualizované 8:06 So silnejším dažďom zase ľudia musia počítať v takmer celom Žilinskom kraji a v okresoch Považská Bystrica, Kežmarok a Poprad. Meteorológovia pre dané územia vydali výstrahu druhého stupňa. „V okresoch sa ojedinele očakáva výskyt intenzívneho dažďa za 36 hodín s celkovým úhrnom zrážok 75 - 90 milimetrov, v náveterných polohách výnimočne aj viac. Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ dodali. Dážď však potrápi aj ďalšie lokality Slovenska. Výstraha prvého stupňa pred ním platí v Banskobystrickom kraji, v takmer celom Trenčianskom kraji a v okresoch Topoľčany, Zlaté Moravce, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Senica, Skalica, Turčianske Teplice, Levoča, Sabinov a Stará Ľubovňa.

Výstraha pred dažďom (Zdroj: SHMÚ)

Aktualizované 8:05 Búrky sa môžu v utorok vyskytnúť najmä na strednom a východnom Slovensku. Na severe krajiny zase treba rátať so silnejším dažďom. Meteorológovia preto pre viaceré okresy vydali od 12.00 h výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe. Búrky sa očakávajú v Prešovskom a Košickom kraji, vo viacerých okresoch Banskobystrického kraja a v okrese Liptovský Mikuláš. Sprevádzať ich môže prudký lejak, silnejší vietor aj krúpy. Pre dané lokality preto platí výstraha prvého stupňa.

Výstraha pred búrkami (Zdroj: SHMÚ)

Mimoriadna situácia v Prešove

Mimoriadna situácia vyhlásená po pondelňajšej búrke ostáva v meste Prešov vyhlásená aj po druhom, večerom zasadnutí krízového štábu mesta Prešov, a to až do ukončenia záchranných prác. Práce na odstraňovaní následkov búrky prebiehali v pondelok do 22.00 h, pričom v prípade, že počas noci nedôjde k ďalším mimoriadnym okolnostiam, budú pokračovať v utorok (8. 7.) od 6.00 h. Informoval o tom hovorca mesta Prešov Michal Hudák.

Mesto Prešov vyhlásilo po búrke mimoriadnu situáciu. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

„Po dnešnej búrke v Prešove neevidujeme žiadne ujmy na zdraví obyvateľov mesta Prešov, už teraz je však evidentný veľký rozsah materiálnych škôd na majetku a zeleni. Poškodené boli strechy viacerých budov, spadnutých ostali desiatky stromov a konárov a poškodených evidujeme zatiaľ minimálne 15 áut. Škody máme hlásené z každej časti mesta,“ uviedol Hudák.

Po intenzívnej búrke v Prešove hlásia viaceré škody (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Ako povedal, bezprostredne po vyčíňaní živlu zasahovali okrem štátnych a dobrovoľných hasičov mesta Prešov aj mestskí a štátni policajti, ako aj zamestnanci Dopravného podniku mesta Prešov, spoločnosť Záhrada real či množstvo dobrovoľníkov z radov obyvateľov, ktorým mesto ďakuje.

Mesto Prešov vyhlásilo po búrke mimoriadnu situáciu. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

„Ak sa v noci z pondelka na utorok nič mimoriadne neudeje, krízový štáb zasadne opäť v utorok ráno o 8.00 h, vyhodnotí doterajší priebeh a rozsah záchranných prác a určí ďalší postup. V priebehu utorka dodáme verejnosti informácie aj o nahlasovaní a riešení poistných udalostí,“ doplnil Hudák.

Na snímke čiastočne poškodená strecha bytovky na Lesníckej ulici po intenzívnych búrkach v Prešove. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Mesto Prešov zasiahla v pondelok búrka s mimoriadne silným nárazovým vetrom. Pre popadané dreviny a strechy niektorých budov boli viaceré komunikácie neprejazdné. V meste zasadal krízový štáb a následne bola o 18.20 h vyhlásená mimoriadna situácia.

Škody po veternej smršti sú obrovské, mesto Gelnica vypísalo verejnú zbierku

Mesto Gelnica informovalo o mimoriadne veľkých materiálnych škodách po pondelkovej (7. 7.) ničivej veternej smršti. Vypísalo preto verejnú zbierku na pomoc všetkým poškodeným občanom. "Materiálne škody sú obrovské," uviedlo mesto na sociálnej sieti.

Vietor strhol z bytového domu celú strechu a odtrhnutá konštrukcia následne zdemolovala autá. „Máme hlásené aj ďalšie odtrhnuté strechy. Poškodené sú aj obe materské škôlky - na jednej strecha, v druhej záhrada a plot. Podľa predbežných odhadov je poškodených takmer 400 obyvateľov a obyvateliek nášho mesta a okolia,“ uviedlo mesto k zbierke. Škody bude samospráva vyčíslovať v priebehu nasledujúcich dní.

V Gelnici vyhlásili v pondelok podvečer krízovú situáciu. Mesto oznámilo, že v utorok budú mestský úrad, knižnica a múzeum zatvorené. „Zamestnanci úradu budú pomáhať pri odstraňovaní následkov veternej smršte. Zároveň vás chceme požiadať o trpezlivosť ohľadom elektrickej energie, na ktorej opätovnom obnovení sa intenzívne pracuje v celej doline,“ oznámilo mesto.

Obyvatelia Gelnice sú aj dnes v teréne 😒 Pevne veríme, že sa nikto nezranil 🥹 Zdroj: DHZM Gelnica Domi 🌸 Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Monday, July 7, 2025

Primátor Gelnice Dušan Tomaško sa poďakoval všetkým, ktorí po ničivej smršti pomáhajú. „Budeme sa snažiť pomôcť všetkým, ktorí sú poškodení. Dnes som zažil, ako spolu dokážeme zmeniť veci k lepšiemu,“ napísal v noci na utorok na sociálnej sieti.

V Prešovskom a Košickom kraji vyhlásili pre počasie 25 mimoriadnych situácií

V Prešovskom a Košickom kraji vyhlásili pre počasie celkovo 25 mimoriadnych situácií. Silný vietor sprevádzaný dažďom, ktorý zasiahol v pondelok východné Slovensko, spôsobil rozsiahle materiálne škody na majetku obyvateľov, infraštruktúre a dopravných sieťach. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

V Košickom kraji bola vyhlásená mimoriadna situácia v meste Gelnica a ďalších šiestich obciach okresu Gelnica. V Prešovskom kraji vyhlásilo mimoriadnu situáciu 18 obcí a miest. V jednom prípade, a to v obci Svinia, bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity, dôvodom je vytvorenie hatí na priepustoch potoka Malá Svinka.

Mesto Prešov vyhlásilo po búrke mimoriadnu situáciu. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

V Košickom kraji je mimoriadna situácia z dôvodu veternej smršte vyhlásená v obciach Gelnica, Margecany, Jaklovce, Helcmanovce, Prakovce, Kluknava a Mníšek nad Hnilcom. V Prešovskom kraji vyhlásili mimoriadne situácie starostovia a primátori v mestách a obciach Prešov, Svinia, Svidník, Lužany pri Topli, Šarišské Michaľany, Kračúnovce, Dubinné, Beloveža, Poloma, Ďurďoš, Kojatice, Hankovce, Gregorovce, Vlača, Kručov, Župčany, Drienica a Lúčka.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

"Počas víchrice vietor najčastejšie spôsobil pády stromov na rodinné domy, komunikácie a vedenia elektrických a telekomunikačných sietí. Silný nárazový vietor však v niektorých prípadoch poškodil strechy budov vrátane materských a základných škôl, rodinných domov či bytoviek, vyvracal stromy a spôsobil výpadky elektrickej energie,“ priblížil rezort vnútra.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Gelnici aktuálne zabezpečuje materiál na prekrytie striech a ďalšie potreby v rámci záchranných prác. Ministerstvo podotklo, že meteorologická a hydrologická situácia sa podľa aktuálnych správ stabilizovala. Záchranné zložky aj samosprávy pokračujú v odstraňovaní následkov víchrice a zabezpečovaní pomoci pre postihnuté územia.