Vodiči pri Boroch hromžia: Zvláštny pruh pre autobusy MHD je vraj tŕňom v päte, sociálne siete vybuchli hnevom!

Pre nový pruh na Boroch je viacero šoférov nespokojných. (Zdroj: TASR/Dano Veselský, Štefan Puškaš)

BRATISLAVA - V lokalite Bory došlo k dočasnej zmene dopravnej infraštruktúry. No pri tejto zmene sú viacerí vodiči a miestni podráždení. Ide totiž o zvláštny pruh pre spoje MHD. Jeho zavedenie však má svoj zmysel a fungovať by mal len do konca prázdnin. Dôvod je prostý - dokončenie výjazdu na kľúčovú diaľnicu.

archívne video

Bratislavčania sa po 33 rokoch rozlúčili s trolejbusmi Škoda 15 Tr (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Téme sa venovala verejnoprávna STVR. Nový a dočasný autobusový pruh pre MHD sa stal stredobodom rôznych diskusií a hádok. Tie prebiehajú hlavne na internete, no niektorí tvrdia, že jeho zavedenie spôsobí len väčšie riziko nehôd. Tvrdia to najmä miestni z blízkosti lokality Bory. Frekventovaná cesta je denne skúšaná veľkým náporom vodičov. Pruh sa tiahne z Devínskej Novej Vsi, Volkswagenu a blízkych nákupných stredísk s bytmi. Jeho dočasné zavedenie však má svoj dôvod.

Ilustračné foto. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Sociálne siete vybuchli

Internet prepukol negatívnymi reakciami a ich počet sa zvyšuje. "Týmto sa nič nevyriešilo. Skôr si myslím, že budú zbytočne vznikať len nehody, ale plynulosť dopravy to nezlepší," reagoval na sociálnych sieťach jeden z občanov. "Kto toto vymyslel? Však tam sú stále kolóny aj bez bus pruhov. Toto bude ešte väčšia katastrofa. Ja že je len zlý sen, keď som to včera zbadala," reagovala ďalšia občianka.

Dôvodom je diaľnica, dopravné značenie však nie je vyhotovené žltou farbou

Mnohých zmiatlo to, že aj keď je dopravná zmena len dočasná, značenie je napriek tomu nakreslené bielou a nie bežnou žltou farbou pri týchto dočasných úpravách.

"Národná diaľničná spoločnosť (NDS) oznámila, že ide uzatvárať vjazd na D2, diaľnicu D2 v smere od Lamača, respektíve od Borov do mesta a zároveň v opačnom smere. Preto sme pristúpili k vyznačeniu dočasného bus pruhu v tejto lokalite, pretože predpokladáme, že na mieste bude komplikovanejšia dopravná situácia a potrebujeme zabezpečiť prejazd," reagoval hovorca mesta Bratislava Peter Bubla.

Skúste si to sami, odkázal jeden z občanov

Ani názory ľudí v meste, ktoré televízia zbierala, sa nelíšia od tých na internete. Niektorí ale zastávajú názor, že autobusy by mali mať na mieste vlastný pruh. Prehustená premávka je však stále vážnou obavou. "Tí čo to tam nakreslili alebo čo rozhodli o tom, že to tak má byť, tak nech si odtiaľ ráno skúsia ísť do mesta," odkázal s poriadnou dávkou ironie na kameru jeden z občanov.

Práce na diaľničnej komunikácii D2 by mali podľa NDS začať v sobotu 5. júla a končiť by chceli so záverom letných prázdnin.