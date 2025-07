Dramatická situácia v centre Bratislavy: VIDEO Mladá žena skolabovala priamo pred očami policajtov

(Zdroj: repro foto Facebook/Mestská polícia Bratislava)

Vlna horúčav prináša každé leto riziko a to nie len pre starších. O tom sa presvedčili mestskí policajti z bratislavskéh Starého Mesta, ktorým priamo pred očami odpadla mladá žena. "Spolu s okoloidúcimi ju umiestnili do stabilizovanej polohy a kontrolovali životné funkcie. Popritom komunikovali s operátorkou záchrannej služby a čakali na príchod zdravotníkov so sanitkou," opisuje mestská polícia, podľa ktorej majú takýchto prípadov počas roka niekoľko. Celý zásah je zaznamenaný na videu.

Žena skolabovala priamo pred očami policajtov (Zdroj: Facebook/Mestská polícia Bratislava)

Čo urobiť, ak niekto vo vašom okolí skolabuje? Presuňte postihnutého mimo slnka, ideálne do najbližšieho tieňa a uložte ho do polohy ležmo s podopretou hlavou, respektíve do polosedu.

Ochlaďte ho (napríklad potieraním vlažnou vodou či ovievaním).

Podávajte mu po malých dávkach, najideálnejšie, vlažnú, nesladenú vodu.

Ak sa stav postihnutého postupne nezlepšuje, nečakajte a vyhľadajte lekársku pomoc.

V prípade upadnutia do bezvedomia kontaktujte bezodkladne rýchlu zdravotnú pomoc na linke 155.

Ako sa vyhnúť kolapsu z tepla?

Polícia radí, že počas dňa je potrebné piť veľa vody. Dospelému človeku sú odporúčané minimálne tri litre tekutín denne, no je potrebné sa vyhýbať presladeným nápojom a alkoholu. Neodporúča sa ani pitie kávy vo veľkom množstve. "Ak ste mimo domu, majte pri sebe pre každý prípad fľašku s vodou," odporúča.

"Stravujte sa ľahšie. Konzumujte veľa zeleniny a ovocia s vysokým obsahom vody, ako napríklad uhorku či melón. Noste ľahký odev. Najideálnejšie vzdušné oblečenie svetlej farby. Nezabúdajte aj na pokrývku hlavy," radí ďalej polícia s tým, že pokiaľ to nie je nevyhnutné, nevychádzajte na priame slnko medzi 11:00 a 15:00 hodinou.

Častým dôvodom kolapsu z tepla je aj dlhodobejšia prítomnosť v prehriatej miestnosti. "Vetrať sa odporúča len skoro ráno alebo neskoro večer, nie počas dňa," dodáva polícia a upozorňuje na tiež na vysoké teplotné rozdiely medzi vonkajším prostredím a klimatizovaným interiérom.