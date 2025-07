Huliak sa chystá na novú politickú kapitolu: Veľké novinky! Odvážne plány a náhla zmena názvu strany

Tlačová konferencia ministra cestovného ruchu a športu SR: Huliakovci a ich politická budúcnosť (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Je dlhodobo požiadavka na vytvorenie strany, ktorá bude reprezentovať tradičnú rodinu, tradičnú agrárnu podstatu Slovenska, ale najmä sa starať o slovenský vidiek,“ vyhlásil Huliak.

Národná koalícia mení názov

Národná koalícia mala v pondelok (30. 6.) snem v Očovej, kde sa podľa neho jednohlasne zhodli na zmene názvu strany. Strana vidieka bude používať značku SV. Zmenu ohlásil Huliak spolu s nezaradenými poslancami parlamentu Ivanom Ševčíkom, Pavlom Ľuptákom a Romanom Malatincom, ktorí sú súčasťou Huliakovej strany.

Strana sa hlási k ideám agrárnej politiky Milana Hodžu, chce byť hrádzou proti „progresivizmu“ a podporuje hlas zdravého sedliackeho rozumu. „Nezáleží nám na vierovyznaní, na národnosti, na sexuálnej orientácii. Záleží nám na tom, aby ten, kto vlastní občiansky preukaz, miloval svoju rodnú zem a Slovensko a nechal všetkých ostatných pokojne žiť,“ uviedol Huliak. Kritizuje fungovanie EÚ, jeho strana trvá na jej zásadnej rekonštrukcii a reforme a je proti zrušeniu práva veta členských štátov.

Strana vidieka zvažuje voľby, spolupráca otvorená

Strana vidieka zatiaľ nevie, či bude kandidovať v parlamentných voľbách samostatne alebo sa s niekým spojí. Skúškou pre ňu budú podľa Malatinca komunálne voľby, ktoré majú byť v roku 2026. Starostovia a primátori z vidieka majú u nich „dvere otvorené“. Po týchto voľbách si situáciu vyhodnotia. Huliak zdôraznil, že je proti diskriminácii malých strán. „Či pôjdeme s tým alebo oným, sme pripravení ísť s kýmkoľvek, kto to myslí so Slovenskom vážne a hlavne s tým, kto to myslí vážne s vidiekom,“ vyhlásil. Spoluprácu so šéfom SNS Andrejom Dankom pri prípadnom spájaní národných síl priamo nevylúčil, no pripomenul, že už je ostrieľaným politikom.

Huliak sa spolu so Ševčíkom a Ľuptákom dostali do parlamentu na kandidátke SNS. Po nezhodách v klube SNS z neho všetci traja v jeseni minulého roka odišli. Po koaličnej kríze sa stal Huliak ministrom. K Národnej koalícii sa následne pridal aj Roman Malatinec, ktorý pôsobil v Hlase-SD.