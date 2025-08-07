Štvrtok7. august 2025, meniny má Štefánia, zajtra Oskar

Šéfka skautov vo Francúzsku sa vzdala funkcie: Dôvodom sú útoky na jej sexuálnu orientáciu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PARÍŽ - Predsedníčka najväčšej skautskej organizácie vo Francúzsku, ktorá má katolícke korene, oznámila, že po menej než dvoch mesiacoch vo funkcii odstupuje. Dôvodom sú útoky na jej osobný život a sexuálnu orientáciu, informoval v stredu katolícky denník La Croix, píše agentúra AFP.

Marine Rossetová, ktorá žije v homosexuálnom vzťahu a je matkou dieťaťa, v rozhovore potvrdila, že sa rozhodla odstúpiť z funkcie predsedníčky Skautov a skautiek Francúzska (SGDF). Rossetová je zároveň poslankyňou parížskeho mestského zastupiteľstva za Socialistickú stranu (PS) a podporuje právo na interrupciu. V súvislosti so SGDF objasnila, že „situácia sa stala neudržateľnou“. Útoky na jej osobu prichádzali zvonka — od politických, mediálnych a dokonca aj finančných kruhov. Tieto kruhy podľa Rossetovej vytvárali falošný obraz o SGDF, pretože jej osobné postoje boli stotožňované s oficiálnymi pozíciami skautskej organizácie.

Nečakala takú mieru agresivity

Rossetová bola zvolená za predsedníčku SGDF v polovici júna vo veku len 39 rokov. Ako mestská poslankyňa 5. parížskeho obvodu sa verejne hlási k podpore práva na interrupciu, čo vyvoláva ostrú kritiku zo strany viacerých krajne pravicových médií i obavy vo vnútri katolíckej cirkvi. „Nečakala som takú mieru agresivity, najmä kvôli mojej podpore práva na interrupciu a mojej rodinnej situácii,“ doplnila Rossetová. Dodala, že hnev v nej vyvoláva najmä to, že kvôli jej homosexuálnej orientácii bola spochybňovaná i jej viera. „Je to zraňujúce,“ objasnila.

Skauti a skautky Francúzska (SGDF) vo vyhlásení uviedli, že rozhodnutie Rossetovej „umožňuje zachovať nepolitický charakter organizácie“. Zároveň však „dôrazne odsudzujú násilné, diskriminačné a dehumanizujúce výroky“, ktorým Rossetová v posledných týždňoch čelila. SGDF tiež vyjadrili podporu právnej sťažnosti, ktorú Rossetová podala, a nevylúčili, že tiež podniknú právne kroky. S viac ako 100.000 členmi je SGDF najväčšou skautskou organizáciou vo Francúzsku - výrazne väčšou než konzervatívnejšie organizácie ako Jednotní skauti Francúzska (Scouts Unitaires de France) alebo Skauti Európy (Scouts d’Europe).

Viac o téme: FrancúzskoFunkciaSexuálna orientáciaSkautská organizácia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prokurátor podal obžalobu na
Prokurátor podal obžalobu na Bombica: Viní ho z extrémizmu a nenávistných útokov!
Domáce
Rudolf Huliak
Huliak sa chystá na novú politickú kapitolu: Veľké novinky! Odvážne plány a náhla zmena názvu strany
Domáce
Pride pochod v Mexiku
Pride v Mexiku: V uliciach hlavného mesta pochodovalo 800-tisíc ľudí
Zahraničné
Zamestnanca Volkswagenu vyhodili za
Zamestnanca Volkswagenu vyhodili za zvesenie dúhovej vlajky: Blaha sa chce stretnúť s generálnym riaditeľom
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nehoda medzi Oravskou Lesnou a Zákamenným.
Nehoda medzi Oravskou Lesnou a Zákamenným.
Regióny
Deti Kaprálikovcov sú celé po rodičoch: Pôjde syn do svadby tak rýchlo ako oni?!
Deti Kaprálikovcov sú celé po rodičoch: Pôjde syn do svadby tak rýchlo ako oni?!
Prominenti
Krásna NOVINKA Gizky Oňovej (76): Už je z nej PRABABKA... Bola z toho vyvalená!
Krásna NOVINKA Gizky Oňovej (76): Už je z nej PRABABKA... Bola z toho vyvalená!
Prominenti

Domáce správy

FOTO V niektorých okresoch na
V niektorých okresoch na severe Slovenska treba počítať ráno s hmlou
Domáce
Pri vážnej nehode na
Pri vážnej nehode na Orave sa zranili tri osoby: Zasahovali dva vrtuľníky
Domáce
Vážna TRHLINA dôchodkov na
Vážna TRHLINA dôchodkov na Slovensku: Sme čoraz starší, hrôzostrašné porovnanie s ostatnými krajinami!
Domáce
MAPA Meteorológovia vydali výstrahu: Silná hmla môže skomplikovať dopravu
MAPA Meteorológovia vydali výstrahu: Silná hmla môže skomplikovať dopravu
Dolný Kubín

Zahraničné

FOTO Vzácne prvé vydanie Hobita
Vzácne prvé vydanie Hobita sa vydražilo za takmer 50-tisíc eur: Dielo objavili pri vypratávaní domu
Zahraničné
Južná Kórea a Spojené
Južná Kórea a Spojené štáty sa chystajú na tradičné spoločné vojenské cvičenie
Zahraničné
V Spojených štátoch začali
V Spojených štátoch začali platiť clá na tovar z desiatok krajín: Trump si sľubuje výnos v stovkách miliárd dolárov
Zahraničné
Šéfka skautov vo Francúzsku
Šéfka skautov vo Francúzsku sa vzdala funkcie: Dôvodom sú útoky na jej sexuálnu orientáciu
Zahraničné

Prominenti

Brad Pitt na premiére
OBROVSKÁ bolesť Brada Pitta: SMRŤ milovanej osoby!
Zahraniční prominenti
Slovenský herec obeťou PODVODU:
Slovenský herec obeťou PODVODU: Zlodeji si zobrali na jeho meno PÔŽIČKY... U polície NEPOCHODIL!
Domáci prominenti
Fiki Sulík s frajerkou
TAJNÝ rozchod Fikiho Sulíka (29) s 19-ročnou kráskou? TOTO ich prezradilo!
Domáci prominenti
Oldřich Nový
Peklo českého herca: Odmietol sa rozviesť, a tak... Hrôza!
Osobnosti

Zaujímavosti

FOTO Neuveríte, aké morské stvorenie
Neuveríte, aké morské stvorenie sa objavilo pri britskom pobreží: FOTO Ľudia ostali v šoku, vzácny nález!
Zaujímavosti
Orgazmus ako prevencia rakoviny:
Orgazmus ako prevencia rakoviny: Vedecká štúdia ukazuje zaujímavú súvislosť s mužským zdravím!
Zaujímavosti
Spíte, no i tak
Spíte, no i tak ste unavení? TOTO je 5 druhov odpočinku, ktoré váš organizmus potrebuje: A spánok to nie je
vysetrenie.sk
Žena našla pod posteľou
Nebudete veriť, čo táto žena našla pod posteľou v hoteli: VIDEO Jej dovolenka sa zmenila na HOROR!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce
FOTO Otestovali sme tri
FOTO Otestovali sme tri odtiene farby na vlasy: Skvelý výsledok, táto značka sa naozaj oplatí
feminity.sk

Ekonomika

Slováci sa nechcú vzdať spaľovacích motorov: Pozrite sa na tie biedne čísla predaja elektroáut!
Slováci sa nechcú vzdať spaľovacích motorov: Pozrite sa na tie biedne čísla predaja elektroáut!
Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
Nahliadnite do najmodernejšieho depa na Slovensku: Bratislava do neho investovala desiatky miliónov! (foto)
Nahliadnite do najmodernejšieho depa na Slovensku: Bratislava do neho investovala desiatky miliónov! (foto)
Slováci si uťahujú opasky: Inflácia, konsolidácia a tržby obchodov klesajú už piaty mesiac v rade!
Slováci si uťahujú opasky: Inflácia, konsolidácia a tržby obchodov klesajú už piaty mesiac v rade!

Šport

VIDEO Vulgarizmy, urážky a okamžitá červená: Rozzúreného Weissa museli pridržiavať!
VIDEO Vulgarizmy, urážky a okamžitá červená: Rozzúreného Weissa museli pridržiavať!
Liga majstrov
Bojkot a separácia od všetkých spoluhráčov: Švédska hviezda v izolácii, odchod je otázka času
Bojkot a separácia od všetkých spoluhráčov: Švédska hviezda v izolácii, odchod je otázka času
Premier League
VIDEO Dve vylúčenia, penalta a smútok v závere: Slovan Bratislava pochoval 16-ročný supertalent!
VIDEO Dve vylúčenia, penalta a smútok v závere: Slovan Bratislava pochoval 16-ročný supertalent!
Liga majstrov
Nevydarený štart do turnaja a hrozná tretina: Švajčiarky si spravili zo Slovenska trhací kalendár
Nevydarený štart do turnaja a hrozná tretina: Švajčiarky si spravili zo Slovenska trhací kalendár
Florbal

Auto-moto

Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Novinky
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Doprava
PRVÁ JAZDA: Renault Espace je ešte tichší a modernejší
PRVÁ JAZDA: Renault Espace je ešte tichší a modernejší
Klasické testy
Martin bude mať novú železničnú zastávku za viac ako dva milióny eur
Martin bude mať novú železničnú zastávku za viac ako dva milióny eur
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Vzdelaní, ale bez práce? Prečo špecialisti čoraz častejšie prijímajú nekvalifikované pozície
Vzdelaní, ale bez práce? Prečo špecialisti čoraz častejšie prijímajú nekvalifikované pozície
KarieraInfo.sk
Máte pocit, že v niečom nie ste dobrí? Nevadí! TAKTO to využite vo svoj prospech
Máte pocit, že v niečom nie ste dobrí? Nevadí! TAKTO to využite vo svoj prospech
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

16 najlepších receptov na hlavné jedlá pre všetkých milovníkov húb
16 najlepších receptov na hlavné jedlá pre všetkých milovníkov húb
MAXI veterník na plechu, ktorý sa vždy podarí
MAXI veterník na plechu, ktorý sa vždy podarí
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Rýchly slivkový koláč: Šťavnatý a na stole za menej než hodinu
Výber receptov
Citrónovo-makový koláč: recept na šťavnatý dezert
Citrónovo-makový koláč: recept na šťavnatý dezert
Dezerty

Technológie

Vedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočný
Vedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočný
Veda a výskum
FBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingom
FBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingom
Bezpečnosť
Týchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmi
Týchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmi
Bezpečnosť
Nové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmení
Nové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmení
Android

Bývanie

7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Týchto 10 chýb môžete pri strešných oknách poriadne oľutovať! Podľa akých parametrov zistiť, či budú dobre izolovať?
Týchto 10 chýb môžete pri strešných oknách poriadne oľutovať! Podľa akých parametrov zistiť, či budú dobre izolovať?

Pre kutilov

Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
Okrasná záhrada
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Záhrada
Účinný záhradný pomocník, ktorého máte v kuchyni aj vy. Ako môže rastlinám pomôcť a kedy treba byť už opatrný?
Účinný záhradný pomocník, ktorého máte v kuchyni aj vy. Ako môže rastlinám pomôcť a kedy treba byť už opatrný?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Chic a štýlové plážové inšpirácie známych Sloveniek: Tieto outfity sú hitom leta a urobia vás neprehliadnuteľnou
Slovenské celebrity
Chic a štýlové plážové inšpirácie známych Sloveniek: Tieto outfity sú hitom leta a urobia vás neprehliadnuteľnou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vážna TRHLINA dôchodkov na
Domáce
Vážna TRHLINA dôchodkov na Slovensku: Sme čoraz starší, hrôzostrašné porovnanie s ostatnými krajinami!
Donald Trump, Vladimir Putin
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trump hovorí o veľkej šanci na schôdzku s Putinom: Môže byť už veľmi skoro!
Guy Simmonds a Lauren
Zahraničné
ZVRÁTENÝ čin pedofilnej dvojice: Maloleté dievča donútili k sexu v trojici! Muž sa v správach nazýval ocko
Chodkyňa prechádza cez priechod
Domáce
Slovensko čaká veľká ZMENA na cestách: NOVINKA má zvýšiť bezpečnosť, TAKTO to bude vyzerať

Ďalšie zo Zoznamu