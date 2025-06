Alkohol za volantom a škody v meste: Muž čelí obvineniu, poškodil pouličné osvetlenie i zábradlie

Ilustračné foto. (Zdroj: Getty Images)

Muža spozorovala hliadka na Rybničnej ulici, pričom za kruhovým objazdom prešiel do protismeru, čím ohrozil oproti idúce vozidlo. Vodič však na výstražné zvukové znamenie polície nereagoval a pokračoval v rýchlej jazde smerom do Rače. Nezvládol pravotočivú zákrutu a s autom vyšiel na chodník, cez ktorý prešiel na trávnatý svah. Z neho preletel cez schody na vozovku Púchovskej ulice, kde poškodil pouličné osvetlenie a zábradlie pod nadjazdom smerom do Pezinka.

VIDEO

Opitý vodič poškodil v Bratislave pouličné osvetlenie i zábradlie (Zdroj: facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Auto sa následne odrazilo od zábradlia do zvodidiel, ktoré jeho jazdu ukončili. „Vodič po ‚zastavení‘ z vozidla vystúpil a bežal zasahujúcej hliadke po schodoch oproti,“ priblížila Šimková. Dychová skúška odhalila 1,31 promile, vodiča so zdravotnými ťažkosťami previezli do nemocnice na ošetrenie. Polícia voči nemu vzniesla obvinenie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.