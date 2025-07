Takáč pripravil slovenských farmárov o viac ako jednu miliardu eur, tvrdí opozičný poslanec

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) pripravil slovenských farmárov o viac ako jednu miliardu eur, ktorá mohla slúžiť poľnohospodárom, potravinárom či lesníkom na skutočný rozvoj vidieka. V piatok to na tlačovej konferencii povedal opozičný poslanec Marián Čaučík (KDH) s tým, že Takáč by mal prestať hádzať vinu na predchádzajúce vlády a pozrieť sa na svoje zlyhania v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Takáč podľa neho zlyhal pri opatreniach v rámci ochorenia slintačky a krívačky (SLAK) na území SR. V porovnaní s ostatnými krajinami V4 situáciu nezvládol, keďže najhoršie z tejto nákazy vyšlo po Maďarsku práve Slovensko. Zdôraznil, že neboli prijaté žiadne opatrenia, ktoré by skutočne zamedzili zavlečeniu nákazy na územie SR. Rovnako kritizoval aj náklady na SLAK, ktoré predstavujú niečo cez 100 miliónov eur, pričom v Česku to boli tri milióny eur. „Takže do celkového odpočtu ministrovi Takáčovi zatiaľ pripočítame rozdiel medzi nákladmi na ochranu územia Slovenska voči Česku. Pribudne tam mínus 97 miliónov eur,“ uviedol Čaučík.

Ďalším problémom je sucho, ktoré tento rok zasiahlo veľkú časť Slovenska, pričom bude mať zásadný vplyv na siláže a senáže pre živočíšnu výrobu. V tejto oblasti minister podľa opozičného poslanca vôbec nekoná a ani nevyhlásil žiadnu výzvu na riešenie následkov sucha, preto SR prichádza zatiaľ o 50 miliónov eur.

Minister dlží slovenským poľnohospodárom viac ako 700 miliónov eur

Na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sú dlhodobo problémy aj v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky. V rokoch 2014 až 2022 ju Čaučík ohodnotil ako katastrofálnu, keďže SR platí za podvody v podobe kauzy Dobytkár či predražených penziónov a kamiónov. V období rokov 2014 až 2020 vyhlásili bývalí ministri pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek a Gabriela Matečná výzvy vo výške 52,93 %. Samuelovi Vlčanovi sa vo funkcii ministra pôdohospodárstva od roku 2021 do 2023 podarilo vyhlásiť výzvy na úrovni 41,23 %, čo predstavovalo viac ako 800 miliónov eur. Takáč vyhlásil od októbra 2023 do konca júna tohto roka výzvy len vo výške 4,03 %, čo je podľa opozičného poslanca skutočne málo.

Rovnako tiež nie je schopný zodpovedať za čerpanie prostriedkov ani z nového obdobia 2023 až 2027. „Rozpočítané disponibilné zdroje na rok 2023 boli viac ako 260 miliónov eur. A koľko bolo vyhlásených výziev? Doteraz nebola žiadna vyhlásená výzva,“ dodal Čaučík a upozornil, že minister dlží slovenským poľnohospodárom viac ako 700 miliónov eur. Celkovo všetky tieto položky tak predstavujú viac ako 1 miliardu eur.