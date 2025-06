Kotlár si nestíha splniť domácu úlohu: Svoju správu na vláde nepredložil! Fica požiadal o odklad

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kotlár mal závery svojho skúmania v procese manažmentu pandémie predložiť na vládu do 30. júna. Žiadal to Hlas-SD. V prípade, že by sa tak nestalo, hovoril o jeho odvolaní. V stredu ministri o správe však nerokovali. „Kotlár má stanovenú úlohu, ktorú má predložiť do 30. júna, takže ešte stále má niekoľko dní priestor. Máme plánované ešte jednu alebo dve vlády,“ reagoval šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).

archívne video

To, čo žiadame je, aby pán Kotlár aspoň do roku a pol od svojho nástupu dal na vládu to, čo mal urobiť, hovorí Drucker (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ako sa však neskôr ukázalo, správu do konca júna rozhodne vidieť nebudeme. V reakcii na novinárske otázky to priznal premiér Robert Fico. „Keby ste si riadne robili svoju prácu, čo si ale nerobíte, tak by ste vedeli, že splnomocnenec požiadal podobne ako iní predstavitelia, ktorí majú rôzne úlohy, o predĺženie termínu,“ povedal. Dôvodom má byť to, že čakajú na výsledky analýzy so Slovenskej akadémie vied. „To je úplne objektívny faktor, pretože sme si mysleli, že sa dostaneme k tejto analýze skôr,“ povedal Fico. Kotlárovi odsúhlasil predĺženie termínu na predloženie správy do jesene.

Vláda pôvodne zaviazala Kotlára, aby správu predložil do 30. júna 2025. Výsledky jeho práce chceli vidieť najmä ministri Hlasu-SD, ktorí Kotlára otvorene kritizovali za nečinnosť a hovorili o jeho konci vo funkcii. „Ak pán Kotlár nevie doručiť to, čo má, tak nemá byť splnomocnencom vlády,“ povedal koncom apríla minister školstva Tomáš Drucker. Zo strany Roberta Fica má však Kotlár dlhodobú podporu. „Pán Kotlár robí dobrú, poctivú robotu, pretože tu je niekto, kto nemá problém trochu aj provokovať. Ak by sme to zobrali len tak, že sa bojím médií, farmafiriem, tak sa nikde nedostaneme. Ja stojím za robotou pána Kotlára, dostal úlohu, ale pokiaľ pozerám na jeho prácu, na jeho hodnotenie, nech každý zabudne na to, že by bol Kotlár odvolaný z tejto funkcie,“ odkázal v tom čase premiér.