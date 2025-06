Slovákom chýbajú kľúčové lieky: V úzkych sú astmatici, alergici aj pacienti s depresiami! Mnohí cestujú do zahraničia

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Nedostupnosť liekov sa na Slovensku mení na každodenný problém. Čoraz viac pacientov sa ocitá v patovej situácii, kedy predpísaný liek v lekárni nenájdu, náhrada nie je a musí sa meniť liečba. Kým štát hľadá riešenia, ľudia sa spoliehajú na pomoc lekárov, lekárnikov či vlastné výjazdy do zahraničia.

Slováci čoraz častejšie prichádzajú do lekární po lieky, ktoré jednoducho nie sú dostupné. Odborníci upozorňujú, že ide o zložitý problém s viacerými príčinami – od výpadkov vo výrobe, cez problémy v distribúcii až po reexporty liekov do krajín, kde sú drahšie. Významnú rolu zohráva aj fakt, že slovenský trh je malý a z pohľadu farmaceutických firiem menej zaujímavý. Na problém upozornila televízia JOJ.

Pneumológovia hlásia chýbajúce lieky na astmu, alergológovia zase nedostatok adrenalínových pier, psychiatria rieši absenciu dôležitých antidepresív a reumatológovia zápasia s nedostatkom sulfasalazínu, teda lieku, ktorý mesačne potrebuje viac ako 10-tisíc pacientov.

V niektorých prípadoch sa pacient môže spoľahnúť na alternatívu, ak má rovnaké liečivo, silu aj balenie. No podľa Slovenskej lekárnickej komory je čoraz viac situácií, keď takáto náhrada jednoducho neexistuje. Vtedy lekári musia pristúpiť k zmene celej liečby, čo komplikuje zdravotný stav pacienta a narúša kontinuitu liečby.

Cesta za liekmi za hranice – bežná realita

Nie je výnimkou, že pacienti vyrážajú do zahraničia, aby si zohnali lieky, ktoré u nás chýbajú. Zdravotné poisťovne síce nákup v zahraničí preplácajú, ale len do výšky, akú by stál rovnaký liek na Slovensku. Zvyšok ide z vrecka pacienta.

Niektoré lieky si vedia lekárnici pripraviť priamo v lekárni. Podmienkou je však opätovná návšteva lekára, čo predstavuje ďalšiu záťaž. Slovenská lekárnická komora preto navrhla, aby sa individuálne pripravované lieky mohli vydávať aj bez nového receptu – zatiaľ je to však bez legislatívneho posunu.

Minister sľubuje zmenu

Hoci výpadky liekov trápia celú Európu, ich riešenie často závisí od národných politík. Zdravotnícka analytička Jana Ježíková upozorňuje, že výrobcovia často uprednostňujú krajiny, kde za svoje produkty dostanú viac. Slovensko tak pri súčasnom nastavení systému ťahá za kratší koniec.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško avizuje riešenie formou novej vyhlášky, ktorá by mala upratať systém a riešiť aj problém reexportu. "Aj na otázku reexportu liekov, ktoré nie sú na predpis tak, aby sme ten systém upratali, aby takýmto situáciám nedochádzalo," uviedol minister.