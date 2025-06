Pozor, zmena na cestách! Tranzit kamiónov je z Prístavného mosta v Bratislave odklonený

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

BRATISLAVA - Novootvorená diaľničná vetva križovatky D1/D4 z Trnavy na Jarovce odľahčila Bratislavu od tranzitnej nákladnej dopravy nad 7,5 tony. Prechádzajúce kamióny tak musia obchádzať Prístavný most už aj v smere na Českú republiku, Rakúsko a Maďarsko. V smere na Žilinu bola tranzitná nákladná doprava z Prístavného mosta odklonená ešte v marci tohto roka. V utorok o tom informovalo Ministerstvo dopravy (MD) SR.

„Nové dopravné značenie v smere z Trnavy na Českú republiku, Maďarsko a Rakúsko sme osadili v rámci prác na otvorení novej križovatkovej vetvy. Osadilo sa viacero dopravných značiek potrebných k prevádzke novootvorenej vetvy a k odklonu tranzitu. Odklon tranzitu z Prístavného mosta tak už v oboch smeroch zostáva trvalým riešením. Je to vyčísliteľný dôkaz toho, že investície do mestských obchvatov majú obrovský zmysel,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Podľa nových pravidiel môžu cez bratislavský Prístavný most prechádzať len vozidlá nad 7,5 tony, ktoré slúžia na zásobovanie.

Dôležitá úloha aj pre obyvateľov Bratislavy

Podľa Ráža investície do rozšírenia D1 a prepojenia D1/D4 pomáhajú nielen dopravcom a motoristom, ale zohrávajú dôležitú úlohu aj pre obyvateľov Bratislavy. Odklonenie tranzitu z Prístavného mosta podľa ministra znamená vyšší komfort pre obyvateľov, nižší hluk a menej emisií z dopravy.

Presmerovaním tranzitnej nákladnej dopravy z Prístavného mosta smerom na Žilinu od marca tohto roka ubudlo z mosta podľa rezortu dopravy v priemere 650 nákladných áut denne. Celkovo za tri mesiace prešlo Prístavným mostom o 60.000 nákladných áut menej v porovnaní s obdobím pred zákazom tranzitu. Podobný výsledok podľa rezortu dopravy očakávajú aj pri odklone tranzitnej nákladnej dopravy smerom na Českú republiku, Rakúsko a Maďarsko.