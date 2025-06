Asociácia vyjadruje veľké znepokojenie: Ide o spôsob schválenia novely zákona o mediálnych službách

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

AVS poukázala napríklad na nahradenie doterajšieho práva na vyjadrenie právom na opravu. „Nová právna úprava umožňuje uplatniť toto právo aj vo vzťahu k poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, pokiaľ ide o obsah novinárskeho charakteru. Súčasťou schválenej úpravy je aj určenie konkrétnych súdov na rozhodovanie o žalobách v tejto oblasti, ktoré bolo prijaté prostredníctvom ustanovení vložených priamo do zákona o publikáciách a zákona o mediálnych službách,“ podotkla s tým, že takýto legislatívny postup je v rozpore so základnými pravidlami tvorby práva a so systematikou platného právneho poriadku.

„Vnímame to ako precedens. Zmeny zasahujúce do mediálnej regulácie boli prijaté bez vedomia a účasti dotknutých subjektov, bez predchádzajúcej diskusie a bez analýzy existujúceho stavu. Navyše neboli podložené zjavnou spoločenskou potrebou, čo považujeme za problematické z hľadiska predvídateľnosti právneho prostredia,“ uviedol predseda predstavenstva ATVS Peter Gažík.

Asociácia v tejto súvislosti upozorňuje, že ide o obchádzanie štandardného legislatívneho postupu, ktoré následne znemožňuje všetkým zúčastneným aktérom, vrátane štátnych orgánov, riadne a odborne vstupovať do legislatívneho procesu. Takýto prístup podľa nej oslabuje princípy právnej istoty a transparentnosti, ktoré sú nevyhnutné pre stabilné a demokratické právne prostredie.

Vyzýva preto na otvorenie odbornej diskusie, preskúmanie ústavnosti prijatých zmien a ich vrátenie do štandardného legislatívneho procesu. Podľa členov asociácie je nevyhnutné, aby akékoľvek úpravy, ktoré zasahujú do práv médií, povinností vysielateľov alebo procesných záruk, boli prijímané v spolupráci s odbornou verejnosťou a s dôrazom na zachovanie princípov právneho štátu a slobodného mediálneho prostredia.

Národná rada (NR) SR minulý týždeň schválila novelu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie z dielne SNS. Pozmeňujúcim návrhom prešli aj zmeny zákona o mediálnych službách. Zmenami sa opätovne v médiách zavádza inštitút práva na opravu. Takisto budú na súdoch určené tzv. tlačové senáty, ktoré budú riešiť žaloby týkajúce sa práva na opravu. Nová legislatíva má byť účinná od 1. augusta.