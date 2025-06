Frajerská jazda sa skončila fatálne! Pavol (†18) pri driftovaní zabil seba aj synovca (†8), v šoku je aj starosta

(Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba, Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

V sobotu okolo 9. hodiny došlo v okrese Košice-okolie k zbytočnej tragédii. Podľa doterajších zistení si za volant vozidla zn. BMW sadol 18-ročný vodič, s ktorým sa vo vozidle nachádzali ešte dve maloleté osoby (8 a 10 rokov). Tínedžer Pavol aj napriek tomu, že nebol držiteľom vodičského preukazu, si mal sadnúť za volant auta a vziať so sebou dvoch synovcov. Ich jazda sa skončila na poli pri obci Bačkovík po tom, čo sa auto niekoľkokrát prevrátilo.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)

"Z vozidla boli vymrštené dve osoby – 18-ročný mladík a 8-ročné dieťa, ktoré ostali nehybne ležať na zemi a 10-ročné dieťa, ktoré sa dokázalo v šoku rozbehnúť späť domov a privolalo pomoc. Podľa predbežných výsledkov vyšetrovania je najpravdepodobnejšou verziou tá, že k prevráteniu vozidla došlo počas tzv. driftovania," informovala polícia, podľa ktorej ide o tragédiu spôsobenú extrémnou nezodpovednosťou.

(Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)

Na mieste zasahovali aj leteckí záchranári. "Jeden z maloletých chlapcov, žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom – lekár na mieste mohol konštatovať už len úmrtie. U ďalšej osoby, 18-ročného mladíka, prebiehala rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia, do ktorej sa zapojili aj leteckí záchranári. Napriek maximálnemu úsiliu sa pacienta nepodarilo oživiť a svojim rozsiahlym zraneniam na mieste podľahol," informovala Air - Transport Europe, letecká záchranná služba s tým, že druhého maloletého chlapca si do starostlivosti prevzali pozemní záchranári.

(Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)

Tragédia zastiahla aj starostu Bačkovíka Milana Gábora. "Veľmi mi je ľúto chlapčeka. Bol milý, každého pekne zdravil," povedal pre Nový čas. Po Pavlovi zostali družka a 9-mesačný syn.

"V tomto prípade nejde o dopravnú nehodu v zmysle zákona, pretože k nej nedošlo v cestnej premávke, ale mimo nej – na poľnej ploche. O to vážnejšia je však samotná udalosť a jej okolnosti. Ide o tragédiu spôsobenú extrémnou nezodpovednosťou. Zbytočná tragédia, ktorá zobrala dva mladé životy, plné plánov, možností a budúcnosti. Frajerina a hazard sa skončili fatálne. Nechajte ich za múrmi domova. Život je to najcennejšie, čo máte," skonštatovala na záver polícia.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)