Počasie bude NEBEZPEČNÉ! Horúčavy vystriedajú silné búrky, TOTO je rozhodujúca hodina

Znepokojivé správy o počasí prinášajú najnovšie behy numerických modelov, píše portál o počasí iMeteo.sk. Pred studeným frontom totiž do našej oblasti od juhozápadu vyvrcholí prílev veľmi teplého tropického vzduchu. V prvej polovici dňa sa tak na Slovensku vyšplhajú teploty do extrémnych výšin.

Kým v Žilinskom kraji a na hornom Spiši bude miestami okolo 29 stupňov Celzia, na juhu krajiny hrozí až 36 °C. "Maximum očakávame na úrovni 36, možno až 37 stupňov Celzia, s najvyššou pravdepodobnosťou na juhozápade a Honte," podotýka Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.

Rozhodujúca hodina

Popoludňajší vývoj nad juhozápadným Českom a nad Bavorskom však všetko zmení. Po 14.00 h by tam mali začať vznikať prvé silné, supercelárne búrkové bunky, ktoré by sa následne mali na seba viazať a vytvárať budú výraznejší zhluk búrok.

16.00 h je rozhodujúca hodina, kedy podľa Imetea budeme presne vedieť, čo nás čaká. Pozornosť sa bude sústreďovať nad západné Rakúsko, kde by sa mal začať formovať búrkový systém, ktorý sa následne bude hnať nad Alpy, kde budú už búrky nebezpečné predovšetkým kvôli vetru o rýchlosti 100 km/h.

Na Slovensku udrú búrky večer

Po 18.00 h by mal začať celý búrkový systém zrýchľovať a z oblasti Álp sa preženie nad Viedenskú panvu a bude sa rútiť smerom nad naše územie. "Aktuálne to vyzerá tak, že na našom území by mohli byť búrky najsilnejšie. Doženú sa krátko pred 19:00 a postupne sa preženú západným Slovenskom," píšu s tým, že prvé by mali zasiahnuť oblasť Záhoria, Bratislavy a Dunajskej Stredy. Následne budú postupovať Podunajskou nížinou, kde sa očakávajú najintenzívnejšie nárazy vetra. Tie môžu výnimočne presiahnuť aj 120 km/h.

Meteorológovia vydali pred búrkami výstrahy prvého stupňa a to pre západ a časť stredného Slovenska. Platia od 17.00 h do 00.00 h. Búrky majú potenciál spôsobiť najväčšie škody na západnom Slovensku. V neskorších hodinách však postúpia aj nad stredné Slovensko a v noci sa postupne rozpadnú nad východnou časťou krajiny.

Zároveň dnes u nás hrozí formovanie rozsiahlejšieho búrkového systému, tzv. bow eacha. Na čele tohto búrkového systému by mohli mať poryvy vetra ničivé účinky s možnosťou rozsiahlejších materiálnych škôd.