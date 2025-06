MZ analyzuje možnosti svojho priestorového riešenia, momentálne sa nesťahuje

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Zdôraznila, že momentálne žiadny proces sťahovania neprebieha. „Akékoľvek budúce rozhodnutia budú založené na výsledkoch komplexného hodnotenia a budú zohľadňovať najlepšie využitie verejných zdrojov a potreby efektívneho fungovania inštitúcií,“ uviedla Daničová. Ministerstvo avizovalo, že podrobnejšie informácie poskytne po dokončení všetkých potrebných analýz a posúdení.

Vypracovanie analýzy MZ argumentuje tým, že pravidelne vyhodnocuje efektívnosť využívania svojich administratívnych kapacít v súlade s princípmi hospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi. „Cieľom analýzy bolo posúdiť súčasný stav priestorového zabezpečenia a identifikovať možnosti optimalizácie,“ doplnila Daničová. Ozrejmila, že jej súčasťou bolo mapovanie dostupných možností na bratislavskom trhu administratívnych nehnuteľností, ktoré by mohli spĺňať požiadavky štátnej správy na kvalitné a funkčné pracovné prostredie, a zároveň mali potenciál úspor prevádzkových nákladov pri zlúčení súčasných piatich sídiel MZ SR a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) do jedného moderného objektu.

Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) tento týždeň uviedol, že súčasťou úvah súvisiacich s optimalizáciou priestorov je aj prípadné presťahovanie MZ SR do iných priestorov. Do nich by sa presídlili pracoviská rezortu i štátna VšZP. Podľa informácií, s ktorými prišli aktuality.sk, sa sťahovaním zaoberá pracovná skupina a novou rezidenciou majú byť kancelárske priestory na bratislavskej Patrónke, čo však ministerstvo nepotvrdilo.