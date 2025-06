Ak sa presťahovanie MZ má uskutočniť, musia byť splnené tri podmienky, uviedol Šaško

Vyjadrenie Kamila Šaška pred rokovaním vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Prípadné presťahovanie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR do iných priestorov, do ktorých by sa presídlili obe pracoviská rezortu i Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), je súčasťou úvah súvisiacich s konsolidáciou. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD), ktorý zároveň zdôraznil svoje tri podmienky pre presťahovanie.