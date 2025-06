Vláda zobrala samosprávam 200 miliónov eur: Je to podvod na regiónoch, tvrdí SaS

Vladimír Ledecký (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

KOŠICE - Opozičná SaS kritizuje rozhodnutie vlády, ktorá podľa nej „potichu zmrazila 200 miliónov eur určených na rozvoj samospráv“. Poslanec Národnej rady SR Vladimír Ledecký (SaS) to označil za neakceptovateľný krok, ktorý ohrozuje desiatky pripravených projektov v regiónoch a diskvalifikuje samosprávy pripravené efektívne čerpať eurofondy. Strana vyzýva vládu, aby „nehazardovala“ s pripravenými projektmi a okamžite prehodnotila svoje rozhodnutie.

Poslanec uviedol, že v minulosti ako štátny tajomník na ministerstve informatizácie a regionálneho rozvoja (MIRRI) zavádzal systém integrovaných územných investícií, inšpirovaný krajinami ako Poľsko či Česko. „Princíp bol jasný, samosprávy sa dopredu dohodli, pripravili projekty a čerpala by len tá, ktorá bola pripravená a vedela garantovať realizáciu. Všetko bolo efektívne a racionálne. Teraz, keď je všetko pripravené a prvá výzva mohla byť vyhlásená, vláda potichu zobrala 200 miliónov eur bez diskusie a konzultácie so Združením miest a obcí Slovenska, vyššími územnými celkami alebo partnermi z Únie miest Slovenska. Je to nehorázny podvod na samosprávach a ich občanoch,“ vyhlásil.

Za veľmi nešťastný považuje krok vlády aj námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda. „Výsledkom integrovanej stratégie v Košiciach mal byť prínos vo výške 158 miliónov eur vrátane spoluúčasti samosprávy a štátu, z toho 133 miliónov priamo zo zdrojov EÚ. Dnes máme pripravených 87 percent zámerov, ktoré môžu byť okamžite spustené. Ak to vláda zastaví, spácha ekonomický zločin voči našim občanom,“ povedal. Pripravované projekty zdôraznila aj poslankyňa miestneho zastupiteľstva Košice-Staré Mesto Renáta Zolnaiová. „Len naša mestská časť má pripravené projekty za 2,8 milióna eur. Napríklad rekonštrukciu materskej školy priamo v meste. A teraz? Deti majú od troch rokov povinne chodiť do škôlky, ale štát nám berie peniaze na ich výstavbu,“ pýta sa.