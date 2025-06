Zmeny prichádzajú: Vláda odobrila viacero návrhov zákonov

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Občianskemu združeniu majú za pomoc odídencom vyplatiť sumu 338 581 eur

Štát uhradí výdavky občianskemu združeniu, ktoré pomáhalo ukrajinským odídencom v Humanitnom centre v Gabčíkove. Ministerstvo vnútra SR má s občianskym združením uzavrieť dohodu o urovnaní. Suma urovnania predstavuje celkovo 338 581 eur. Vyplýva zo z návrhu, ktorý v stredu schválila vláda.

Občianske združenie Firemedical si uplatnilo vo vzťahu k Ministerstvu vnútra (MV) SR pohľadávku vo výške 1,2 milióna eur na zaplatenie realizovaných služieb. MV však neuznalo sporný nárok v tejto výške. „Ministerstvo vnútra SR sa spoločne s občianskym združením zhodli na urovnaní, pričom sumou urovnania sú len vynaložené prostriedky na skutočne poskytnuté služby,“ vysvetlilo MV.

Vláda SR vyhlásila 26. februára 2022 na území SR mimoriadnu situáciu z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie SR pre začatie vojny na Ukrajine. Začiatkom marca 2022 bolo do účelového zariadenia Slovenskej technickej univerzity v Gabčíkove umiestnených 424 ukrajinských matiek s deťmi z hraničných priechodov. Rezort poukázal na potrebu ihneď reagovať na požiadavky na vytvorenie personálnych a materiálnych kapacít na zabezpečenie základných ľudských potrieb pre nadmerný počet osôb. Občianske združenie sa podľa neho preukázateľne venovalo poskytovaniu niektorých služieb a zabezpečeniu základných ľudských potrieb ukrajinským odídencom.

Vláda určila maximálny počet žiadostí o udelenie prechodného pobytu v podnikaní

Maximálny počet žiadostí o udelenie prechodného pobytu u cudzincov na účel podnikania, ktoré môžu prijať zastupiteľské úrady SR v zahraničí v kalendárnom roku, sa ustanoví na 700. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR v rámci ustanovenia maximálneho počtu žiadostí o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania z dielne Ministerstva vnútra SR, ktoré vláda v stredu schválila.

Maximálny počet žiadostí sa stanovil po dohode s ministerstvom hospodárstva a ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí. „Určený počet žiadostí si zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí rozvrhnú rovnomerne na jednotlivé kalendárne mesiace. Vzhľadom na to, že novela zákona o pobyte cudzincov zo dňa 5. júna 2025 nadobúda účinnosť 1. júla 2025, v roku 2025 môže byť prijatá pomerná časť žiadostí, teda jedna polovica z určeného počtu,“ uviedol rezort vnútra v dôvodovej správe.

V tomto roku sa môže podľa neho prijať alikvótna časť žiadostí o prechodný pobyt na účel podnikania, a to celkovo 350. Nevyužité počty prijatých žiadostí sa nebudú prenášať do ďalšieho kalendárneho roka. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. júla 2025.

Štát poskytne obyvateľom zasiahnutým povodňami jednorazovú finančnú pomoc

Štát poskytne jednorazovú finančnú pomoc obyvateľom zasiahnutým povodňami v celkovej výške 201.800 eur. Financie budú smerovať do obcí v územnej pôsobnosti okresných úradov Komárno, Malacky a Skalica. Vyčlenenie financií v stredu schválil vládny kabinet. Návrh predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR.

„Verifikačné komisie spolu posúdili celkovo 134 žiadostí, pričom nezistili podanie neoprávnených žiadostí,“ uviedol rezort. Financie budú smerovať do obcí Imeľ, Komárno, Nesvady, Borinka, Vysoká pri Morave, Zohor a Radošovce, ktoré vlani čelili mimoriadnym situáciám pre povodne.

Vláda schválila plán obnovy štátnych budov na tento rok

V tomto roku by sa mala začať obnova ďalších piatich štátnych budov s celkovou podlahovou plochou 22 346 štvorcových metrov. Ide o jednu budovu ministerstva spravodlivosti, tri budovy spadajúce pod rezort vnútra a jednu budovu ministerstva financií. Predpokladané náklady na ich obnovu sú odhadované na vyše 22,9 milióna eur. Očakávaná úspora energie po obnove týchto budov predstavuje 1696 kilowatthodín na štvorcový meter za rok. Vyplýva to z Plánu obnovy relevantných budov 2025, ktorý v stredu schválila vláda.

Zoznam budov určených na obnovu vypracovalo Ministerstvo dopravy SR na základe údajov o budovách, ktoré poskytli ústredné orgány štátnej správy (ÚOŠS). Podľa zverejneného zoznamu by sa mala v tomto roku začať obnova školiaceho strediska Zboru justičnej a vojenskej stráže v Leopoldove. Ide o budovu v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti, obnovená by mala byť do mája 2027. Naplánovaná je kompletná rekonštrukcia, zateplenie či obnova technického stavu budovy.

Obnovou by mali prejsť aj tri budovy ministerstva vnútra, a to v Dunajskej Strede, Nových Zámkoch a Žarnovici. Dokončené by mali byť postupne v priebehu budúceho roka. Zatepliť by sa mali obvodové steny i strechy budov, naplánovaná je aj výmena vykurovacích telies, inštalácia termoregulačných ventilov, výmena svietidiel či inštalácia solárnych kolektorov. Energetická obnova čaká aj DataCentrum v Bratislave, ktoré patrí ministerstvu financií. Obnova, ktorá by mala byť hotová na jar budúceho roka, zahŕňa zateplenie obvodového plášťa a strechy či výmenu okien.

Vláda schválila koncepčnú reformu krízového riadenia na roky 2025 až 2030

Vláda v stredu schválila Koncepčnú reformu krízového riadenia a civilnej ochrany v SR na obdobie 2025 až 2030. Nový manažment krízového riadenia sleduje efektívne riadenie síl a prostriedkov. Reforma reflektuje na skúsenosti z minulosti vrátane pandémie koronavírusu, vojny na Ukrajine, zemetrasenia na Zemplíne, permanentných záplav naprieč Slovenskom či slintačku a krívačku.

Nový koncept riadenia krízových situácií bude podľa Ministerstva vnútra (MV) SR pokrývať celý cyklus od riadenia rizík, sanáciu a obnovu po zapojenie všetkých potrebných zložiek štátu, samospráv a komunít v regiónoch. „Bude tvorený participatívnym procesom s aktérmi pôsobiacimi v akademickom prostredí, samosprávami a ďalšími dôležitými aktérmi krízového riadenia a civilnej ochrany disponujúcimi praktickými skúsenosťami, ktorí sú nositeľmi úloh v oblasti legislatívy, kooperácie a koordinácie,“ uviedol rezort.

Na Slovensku je aktuálny systém zameraný hlavne na tradičné hrozby a formálne na nové výzvy, ako sú kybernetické útoky, terorizmus a migrácia, tvrdí rezort. SR by mohla zlepšiť svoj systém krízového riadenia prijatím komplexnejšieho rámca, ktorý by integroval budovanie odolnosti a zapojenie komunít, a zameriaval sa na celý životný cyklus krízového riadenia. „Navyše, posilnenie spolupráce zapojených aktérov by zabezpečilo súdržnejšie reakcie na všetkých úrovniach,“ skonštatovalo ministerstvo.

Považuje za nutné investovať do zlepšenia svojej technologickej infraštruktúry, najmä do zavedenia pokročilých systémov na monitorovanie dát v reálnom čase, včasné varovanie a komunikáciu. Chýbajúca podpora prostredníctvom informačno-komunikačných technológií podľa MV výrazne obmedzuje efektivitu takýchto činností.

Vytvorenie centrálneho komplexného informačného systému pokrývajúceho všetky činnosti v rámci krízového riadenia a civilnej ochrany a komunikáciu medzi aktérmi je jedným zo základných predpokladov pre efektívne pôsobenie systému krízového riadenia v budúcnosti.

Jednou z oblastí návrhu je taktiež sanácia investičného dlhu v oblastiach civilnej ochrany, ktorá nie je zahrnutá v reforme ako implementácia, ale iba na úrovni identifikácie a prípravy na ďalšiu postupnú sanáciu, uviedol rezort. Sanáciu investičného dlhu budú podľa neho riešiť samostatnými materiálmi podľa príslušných oblastí investičných akcií.

MV deklarovalo, že realizácia koncepčnej reformy bude konkretizovaná do vecného, časového a finančného rámca úloh, ktoré budú plnené prostredníctvom sekcie krízového riadenia. „Vecný časový a finančný rámec bude obsahovať konkrétne úlohy jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy v oblasti zabezpečenia úloh vyplývajúcich z predloženého materiálu,“ doplnilo.